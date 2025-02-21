Собачий бизнес: в Омске выставили на срочную продажу хаски-парк «Юрта»

В Омске выставили на продажу хаски-парк «Юрта», расположенный в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ в Октябрьском районе. Цена за всю деятельность — 550 000 рублей. Этот бизнес включает в себя не только само здание, но и собак, а также все необходимое оборудование.