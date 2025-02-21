Собачий бизнес: в Омске выставили на срочную продажу хаски-парк «Юрта»

Posted 21 февраля, 05:31
Published 21 февраля, 05:31
Modified 21 февраля, 05:41
Updated 21 февраля, 05:41
В Омске выставили на продажу хаски-парк «Юрта», расположенный в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ в Октябрьском районе. Цена за всю деятельность — 550 000 рублей. Этот бизнес включает в себя не только само здание, но и собак, а также все необходимое оборудование.
На данный момент хаски-парк арендует помещение площадью 80 кв. м, где расположены кассовая зона, зал и прихожая. Ежемесячная арендная плата составляет 28 500 рублей плюс счета. Также имеется огороженная территория с вольерами для прогулок и содержания хвостатых.
Основная деятельность парка — проведение экскурсий, общение с собаками, возможность пообщаться с животными, погладить и сделать фото. Зимой добавляется прокат на собачьих упряжках. Все оборудование, помещения и собаки останутся у нового владельца, который должен любить животных и иметь опыт работы с ними.
Продавец обещает полную поддержку и помощь на всех этапах перехода бизнеса, а также дальнейшую консультацию после продажи. Причина продажи — срочная необходимость. Ранее Город55 писал, что в Омске продают уникальные диваны, цена которых превышает 1 млн рублей.