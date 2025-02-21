gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 05:31

Published 21 февраля, 05:31

Modified 21 февраля, 05:41

Updated 21 февраля, 05:41

Омский хаски-парк ищет нового владельца

Собачий бизнес: в Омске выставили на срочную продажу хаски-парк «Юрта»

21 февраля 2025, 05:31
Фото: 1MI. Омский хаски-парк ищет нового владельца

В Омске за полмиллиона продают уникальный бизнес с ездовыми собаками

Бизнес открылся в 2018 году.

В Омске выставили на продажу хаски-парк «Юрта», расположенный в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ в Октябрьском районе. Цена за всю деятельность — 550 000 рублей. Этот бизнес включает в себя не только само здание, но и собак, а также все необходимое оборудование.

Все останется новому владельцу
Все останется новому владельцу. Фото: Авито

На данный момент хаски-парк арендует помещение площадью 80 кв. м, где расположены кассовая зона, зал и прихожая. Ежемесячная арендная плата составляет 28 500 рублей плюс счета. Также имеется огороженная территория с вольерами для прогулок и содержания хвостатых.

Основная деятельность парка — проведение экскурсий, общение с собаками, возможность пообщаться с животными, погладить и сделать фото. Зимой добавляется прокат на собачьих упряжках. Все оборудование, помещения и собаки останутся у нового владельца, который должен любить животных и иметь опыт работы с ними.

Продавец обещает полную поддержку и помощь на всех этапах перехода бизнеса, а также дальнейшую консультацию после продажи. Причина продажи — срочная необходимость. Ранее Город55 писал, что в Омске продают уникальные диваны, цена которых превышает 1 млн рублей.

В Омске за 20 млн рублей выставили на продажу «Рок-клуб» на Лермонтова
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Омск#Продажа#Собаки#Парк#Животные#Авито#Экскурсии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика