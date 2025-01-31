В Таиланде мотоциклист сбил супружескую пару из Омска

Posted 31 января, 10:37
Published 31 января, 10:37
Modified 31 января, 10:57
Updated 31 января, 10:57
В городе Паттайя в Таиланде 29 января супружескую пару из Омска сбил мотоциклист. Как сообщает местная газета «Кхаосот», омичи переходили дорогу, когда в них врезался мотоцикл. При этом, как пишет Mash, 59-летний мужчина погиб на месте, а его 44-летняя жена оказалась в реанимации.
Мотоциклист тоже попал в больницу. Местная полиция выяснила, что это 26-летний иностранец по имени Артем. Когда он придет в себя, его смогут допросить.
Стоит напомнить, что Таиланд входит в первую пятерку самых популярных мест отдыха для омичей. Средняя стоимость поездки в эту страну составляет, по данным за 2024 год, 309 тысяч рублей.