В Таиланде мотоциклист сбил супружескую пару из Омска

В городе Паттайя в Таиланде 29 января супружескую пару из Омска сбил мотоциклист. Как сообщает местная газета «Кхаосот», омичи переходили дорогу, когда в них врезался мотоцикл. При этом, как пишет Mash, 59-летний мужчина погиб на месте, а его 44-летняя жена оказалась в реанимации.