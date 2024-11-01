Экзотическое животное из Таиланда угрожало омичам, но в итоге стало звездой зоопарка

История Жоры оказалась довольно сложной. Макаку привезли из Таиланда, установили ей чип и использовали для развлечения туристов на яхте в Геленджике. После развода своих хозяев, он оказался в Омске, где жил в клетке, пока его хозяйка не скончалась. С тех пор его жизнь стала тяжелой как для него самого, так и для окружающих.