Экзотическое животное из Таиланда угрожало омичам, но в итоге стало звездой зоопарка

Posted 1 ноября, 09:16
Published 1 ноября, 09:16
Modified 1 ноября, 09:32
Updated 1 ноября, 09:32
В одном из омских домов произошла непростая ситуация, когда яванская макака по имени Жора начала создавать неудобства для соседей. Обезьяна, ранее жившая в условиях, далеких от идеальных, портила вещи, громко кричала и проявляла агрессию. Найти подход к ней было сложно, и единственным способом взаимодействия становились угрозы. После смерти своей хозяйки, с которой Жора прожил много лет, его новая владелица не смогла справиться с его агрессивным поведением, по информации зоопарка «Вилла».
Соседи, уставшие от постоянного шума и криков, обратились в полицию. Однако правоохранительные органы столкнулись с вопросом: как поступить с экзотическим животным, которое стало источником стресса для всех вокруг. В конечном итоге, решение предложила Ксения Федорова, владелица частного зоопарка «Вилла», которая согласилась взять на себя заботу о Жоре.
Обезьяну удалось поймать и доставить в ветеринарную клинику, где ей провели операцию по кастрации, что должно помочь снизить уровень агрессии.
История Жоры оказалась довольно сложной. Макаку привезли из Таиланда, установили ей чип и использовали для развлечения туристов на яхте в Геленджике. После развода своих хозяев, он оказался в Омске, где жил в клетке, пока его хозяйка не скончалась. С тех пор его жизнь стала тяжелой как для него самого, так и для окружающих.
Сейчас Жора обрел новый дом на «Вилле», и его жизнь начала меняться к лучшему. С каждым днем Жора становится все более спокойным и дружелюбным.
Напомним, что ранее в Большереченском зоопарке родился детеныш яванской макаки. Имя для малыша не было выбрано и зоопарк предложил жителям Омска поучаствовать в конкурсе на лучшее имя.