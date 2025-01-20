Стало известно, где чаще всего омичи отдыхали в прошлом году

Posted 20 января, 13:25
Published 20 января, 13:25
Modified 20 января, 13:25
Updated 20 января, 13:25
Сервис по поиску туров «Турвизор» рассказал, какие направления для отдыха чаще всего выбирали жители Омской области в 2024 году. Первое место заняли путешествия по России, на втором месте по популярности оказалась Абхазия, а на третьем Турция. Топ-5 стран же выглядит так:
Интересно, что заявки на туры по родной стране составляют больше половины (51,8%) от общего количества. Вероятно, играет роль цена. Стоимость путешествий по России оказалась самой низкой среди конкурентов по рейтингу — 97 008 рублей, в то время как поездка в Таиланд в среднем обходилась в 309 595 рублей, в Египет — 232 144 рублей, в Турцию — 219 219 рублей, а в Абхазию — 110 733 рублей.
Напомним, что недавно авиакомпания AZUR Air анонсировала бронирование по рейсам в Турцию. Полетная программа начнет действовать с 26 апреля. Самолеты будут летать три раза в неделю, цены на туры начинаются от 64 700 рублей за человека.