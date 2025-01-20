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Posted 20 января, 13:25

Published 20 января, 13:25

Modified 20 января, 13:25

Updated 20 января, 13:25

Омичи предпочитали отдыхать внутри страны

Стало известно, где чаще всего омичи отдыхали в прошлом году

20 января 2025, 13:25
Фото: 1MI. Омичи предпочитали отдыхать внутри страны
Большинство жителей региона выбирали для поездок российские города и курорты.

Сервис по поиску туров «Турвизор» рассказал, какие направления для отдыха чаще всего выбирали жители Омской области в 2024 году. Первое место заняли путешествия по России, на втором месте по популярности оказалась Абхазия, а на третьем Турция. Топ-5 стран же выглядит так:

  1. Россия
  2. Абхазия
  3. Турция
  4. Египет
  5. Таиланд

Интересно, что заявки на туры по родной стране составляют больше половины (51,8%) от общего количества. Вероятно, играет роль цена. Стоимость путешествий по России оказалась самой низкой среди конкурентов по рейтингу — 97 008 рублей, в то время как поездка в Таиланд в среднем обходилась в 309 595 рублей, в Египет — 232 144 рублей, в Турцию — 219 219 рублей, а в Абхазию — 110 733 рублей.

Напомним, что недавно авиакомпания AZUR Air анонсировала бронирование по рейсам в Турцию. Полетная программа начнет действовать с 26 апреля. Самолеты будут летать три раза в неделю, цены на туры начинаются от 64 700 рублей за человека.

Названы самые популярные города для путешествий у омичей
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