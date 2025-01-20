Стало известно, где чаще всего омичи отдыхали в прошлом году

Интересно, что заявки на туры по родной стране составляют больше половины (51,8%) от общего количества. Вероятно, играет роль цена. Стоимость путешествий по России оказалась самой низкой среди конкурентов по рейтингу — 97 008 рублей, в то время как поездка в Таиланд в среднем обходилась в 309 595 рублей, в Египет — 232 144 рублей, в Турцию — 219 219 рублей, а в Абхазию — 110 733 рублей.