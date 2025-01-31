Омские организации стали в 4 раза чаще проводить деловые онлайн-встречи и вебинары

В компании «МТС» зафиксировали рост подключений среди организаций Омской области к российской платформе МТС Линк, предназначенной для бизнес-коммуникаций и совместной работы. По сравнению с 2023 годом, в 2024-м число проведенных онлайн-встреч и вебинаров на платформе выросло в четыре раза.