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Posted 31 января, 03:44

Published 31 января, 03:44

Modified 31 января, 03:46

Updated 31 января, 03:46

Омские организации стали в 4 раза чаще проводить деловые онлайн-встречи и вебинары

Омские организации стали в 4 раза чаще проводить деловые онлайн-встречи и вебинары

31 января 2025, 03:44
Фото: ПАО «МТС».
Активнее всего онлайн-мероприятия проводят промышленные предприятия, образовательные учреждения, ИТ-компании и госсектор.

В компании «МТС» зафиксировали рост подключений среди организаций Омской области к российской платформе МТС Линк, предназначенной для бизнес-коммуникаций и совместной работы. По сравнению с 2023 годом, в 2024-м число проведенных онлайн-встреч и вебинаров на платформе выросло в четыре раза.

Самые активные пользователи платформы — это промышленные предприятия (55% от всех онлайн-встреч), образовательные учреждения (25%), ИТ-компании и госсектор (по 10%). Чаще всего платформа пригождалась при проведении дистанционных консультаций, вебинаров и конференций для оптимизации образовательного процесса.

В качестве тренда 2024 года специалисты компании называют применение функций на основе искусственного интеллекта при проведении дистанционных встреч. Например, каждый второй человек воспользовался размытием или заменой фона во время онлайн-встреч. Среди других востребованных функций — автоматическая расшифровка (22% случаев применения ИИ), шумоподавление (13%).

«Тренд на проведение онлайн-мероприятий сегодня сохраняется. Мы отмечаем рост числа пользователей нашей платформы, а также количество встреч, проведенных с ее помощью. По этой причине мы постоянно ее совершенствуем, добавляя все новые функции», — отметил директор филиала МТС в Омской области Михаил Синюгин.

Недавними обновлениями на платформе стали функция ИИ-помощника для встреч. С помощью нее можно подвести итоги онлайн-собраний, составить информационные сводки и определить ключевые обсуждаемые в чатах темы.

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#Общество#Бизнес#Омск#Омская область#Мероприятия#Новости#МТС
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