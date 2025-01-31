Омские организации стали в 4 раза чаще проводить деловые онлайн-встречи и вебинары

Posted 31 января, 03:44
Published 31 января, 03:44
Modified 31 января, 03:46
Updated 31 января, 03:46
В компании «МТС» зафиксировали рост подключений среди организаций Омской области к российской платформе МТС Линк, предназначенной для бизнес-коммуникаций и совместной работы. По сравнению с 2023 годом, в 2024-м число проведенных онлайн-встреч и вебинаров на платформе выросло в четыре раза.
Самые активные пользователи платформы — это промышленные предприятия (55% от всех онлайн-встреч), образовательные учреждения (25%), ИТ-компании и госсектор (по 10%). Чаще всего платформа пригождалась при проведении дистанционных консультаций, вебинаров и конференций для оптимизации образовательного процесса.
В качестве тренда 2024 года специалисты компании называют применение функций на основе искусственного интеллекта при проведении дистанционных встреч. Например, каждый второй человек воспользовался размытием или заменой фона во время онлайн-встреч. Среди других востребованных функций — автоматическая расшифровка (22% случаев применения ИИ), шумоподавление (13%).
«Тренд на проведение онлайн-мероприятий сегодня сохраняется. Мы отмечаем рост числа пользователей нашей платформы, а также количество встреч, проведенных с ее помощью. По этой причине мы постоянно ее совершенствуем, добавляя все новые функции», — отметил директор филиала МТС в Омской области Михаил Синюгин.
Недавними обновлениями на платформе стали функция ИИ-помощника для встреч. С помощью нее можно подвести итоги онлайн-собраний, составить информационные сводки и определить ключевые обсуждаемые в чатах темы.