Первые в своем деле. МТС провела высокоскоростной интернет в Кормиловский район

Деревня Некрасовка — один из небольших населенных пунктов Кормиловского района Омской области: по последним данным, в ней сейчас проживает немногим больше 500 человек. Однако все преимущества и возможности сети 4G стали доступны для них совсем недавно — стабильный и устойчивый интернет там практически отсутствовал.