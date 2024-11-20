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Posted 20 ноября, 03:54

Published 20 ноября, 03:54

Modified 20 ноября, 03:56

Updated 20 ноября, 03:56

иллюстрация

Первые в своем деле. МТС провела высокоскоростной интернет в Кормиловский район

20 ноября 2024, 03:54
Фото: gorod55.ru. иллюстрация
Новая базовая станция МТС, запущенная в деревне Некрасовка, значительно усилила покрытие сети LTE: мобильный интернет и самые современные цифровые сервисы стали еще доступнее для местных жителей.

Деревня Некрасовка — один из небольших населенных пунктов Кормиловского района Омской области: по последним данным, в ней сейчас проживает немногим больше 500 человек. Однако все преимущества и возможности сети 4G стали доступны для них совсем недавно — стабильный и устойчивый интернет там практически отсутствовал.

Изменить сложившуюся ситуацию удалось при содействии МТС — благодаря специалистам компании в деревне появилась новая базовая станция связи, способная обеспечить все интернет-потребности жителей Некрасовки.

«МТС продолжает планомерную работу над развитием телеком-инфраструктуры региона, в том числе по обеспечению высокоскоростным интернетом и голосовой связью жителей малых населенных пунктов области. Только в этом году мы подключили к сети МТС почти 20 сел и деревень Омской области, в некоторых из них — поселке Максима Горького, деревнях Покрово-Иртышское и Некрасовка — мы стали первым и единственным оператором связи. Таким образом, жителям омской глубинки теперь доступны те же цифровые возможности, которые есть у горожан», — прокомментировал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

Появление сети LTE в этом населенном пункте открывает доступ к самым серьезным и важным сервисам, для которых требуется устойчивое и быстрое интернет соединение: это и государственные и финансовые порталы, различные образовательные сайты, а также интернет-магазины и маркетплейсы — словом, все, что стало уже привычным в больших городах.

«Приоритетное направление нашей работы — это развитие инфраструктуры связи. Качественная мобильная связь и интернет должны быть доступны как городских, так и для сельских жителей. Отмечу, что их появление в малых населенных пунктах Омской области является очень важным и долгожданным событием. Спасибо МТС за обеспечение стабильной сотовой связью небольших сел и деревень», — отметил заместитель Председателя Правительства Омской области-министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.
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#Илья Скобин#Технологии#Омская область#Новости#МТС#Цифровые сервисы#Интернет-провайдер#LTE#Базовая станция#4G#Доступ к интернету
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