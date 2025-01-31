Губерниев потребовал разобраться: скандал с омским тренером набирает обороты

Posted 31 января, 05:43
Published 31 января, 05:43
Modified 31 января, 05:45
Updated 31 января, 05:45
Известный ведущий и комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказал свое мнение по поводу инцидента, произошедшего на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию «Красноярские узоры». По его словам, ситуация с поведением тренера Ирины Милениной требует внимания со стороны Министерства спорта и других компетентных органов.
Напомним, что во время турнира в кадр видеотрансляции попал неприятный эпизод: тренер из омской школы олимпийского резерва ударила ногой свою ученицу после ее выступления. Этот момент вызвал широкий резонанс среди зрителей и специалистов. На случившееся отреагировала мэрия.