Губерниев потребовал разобраться: скандал с омским тренером набирает обороты

Известный ведущий и комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказал свое мнение по поводу инцидента, произошедшего на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию «Красноярские узоры». По его словам, ситуация с поведением тренера Ирины Милениной требует внимания со стороны Министерства спорта и других компетентных органов.