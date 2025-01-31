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Posted 31 января, 05:43

Published 31 января, 05:43

Modified 31 января, 05:45

Updated 31 января, 05:45

Дмитрий Губерниев вступился за омскую спортсменку

Губерниев потребовал разобраться: скандал с омским тренером набирает обороты

31 января 2025, 05:43
Фото: 1MI. Дмитрий Губерниев вступился за омскую спортсменку

Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на скандал с омским тренером

Инцидент с участием тренера и юной фигуристки стал поводом для обсуждения не только в спортивных кругах, но и среди широкой общественности.

Известный ведущий и комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказал свое мнение по поводу инцидента, произошедшего на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию «Красноярские узоры». По его словам, ситуация с поведением тренера Ирины Милениной требует внимания со стороны Министерства спорта и других компетентных органов.

Напомним, что во время турнира в кадр видеотрансляции попал неприятный эпизод: тренер из омской школы олимпийского резерва ударила ногой свою ученицу после ее выступления. Этот момент вызвал широкий резонанс среди зрителей и специалистов. На случившееся отреагировала мэрия.

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#Риана Дязанцева#Спорт#Омск#Мэрия#Инцидент#Фигурное катание#Дмитрий Губерниев#Министерство спорта#Резонанс#Школа олимпийского резерва
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