Омскую школу олимпийского резерва проверяют из-за тренера, пнувшего воспитанницу

На всероссийских соревнованиях по фигурному катанию «Красноярские узоры», которые проходили с 24 по 26 января, произошло ЧП с участием гостей из Омска: тренер из омской школы олимпийского резерва №35 Ирина Миленина пнула свою воспитанницу Ксению Кубрину. Сообщения об этом появились в социальных сетях, причем на опубликованном видео четко виден тот момент, когда тренер бьет уходящую со льда девочку ногой.