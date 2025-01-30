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Posted 30 января, 10:50

Published 30 января, 10:50

Modified 30 января, 10:50

Updated 30 января, 10:50

Иллюстрация

Омскую школу олимпийского резерва проверяют из-за тренера, пнувшего воспитанницу

30 января 2025, 10:50
Фото: 1MI. Иллюстрация

Омскому тренеру, пнувшему воспитанницу, объявили выговор

Выяснилось, что родители учащихся уже не раз жаловались на «ненадлежащее поведение».

На всероссийских соревнованиях по фигурному катанию «Красноярские узоры», которые проходили с 24 по 26 января, произошло ЧП с участием гостей из Омска: тренер из омской школы олимпийского резерва №35 Ирина Миленина пнула свою воспитанницу Ксению Кубрину. Сообщения об этом появились в социальных сетях, причем на опубликованном видео четко виден тот момент, когда тренер бьет уходящую со льда девочку ногой.

На случившееся уже откликнулись в мэрии. Выяснилось, что меры приняты, причем родители воспитанников СШОР жаловались и раньше.

«По данному происшествию в спортивной школе олимпийского резерва № 35 было собрано совещание дисциплинарной комиссии, рассказал представитель администрации в комментариях к одной из публикаций. — На тренера наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора. По неоднократным обращениям родителей в связи с ненадлежащим поведением будет проведена дополнительная проверка».

На данный момент происходящее в школе находится на контроле департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта городской администрации.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Школа олимпийского резерва
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