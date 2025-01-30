«Узнаем, что скажет Путин»: в Калачинском районе продолжили борьбу с местным кланом

Posted 30 января, 07:05
Published 30 января, 07:05
Modified 30 января, 07:07
Updated 30 января, 07:07
Калачинский район Омской области продолжает давать материал для разнообразных новостей. Речь не только о позитиве, хотя это одна из наиболее благополучных составляющих региона с развитым сельским хозяйством. Рассказывая о происходящем в районе, приходится говорить и о проблемах, связанных с нарушением законодательства и недостаточно энергичной реакцией на это разных структур.
Очередное напоминание об этом Город55 получил от жителя деревни Петровка Александра Гусева, который уже давно ведет свою личную борьбу за справедливость. В его обращениях в разные инстанции фигурируют нелегальный скотомогильник рядом с деревней; организованная, как он считает, с нарушениями автозаправочная станция на территории зернотока; построенный без проекта элеватор; сельхозтехника с подложными номерными знаками; выплата зарплаты «вчерную». В связи со всеми этими историями в запросах Гусева в разные инстанции упоминается один и тот же калачинский фермер — Геннадий Руль, получивший скандальную известность в 2024 году.
Город55 уже писал о том, что местные жители жаловались на Руля в районную администрацию. Наш корреспондент присутствовал на встрече нескольких калачинцев с заместителем главы района Максимом Бендерским. Местным тогда сказали: «Это не наша компетенция, обращайтесь к другим специалистам». Судя по вороху ответов в руках Александра Гусева, случай это совершенно типичный.
«Все отказы, отказы, — рассказал Гусев Городу55. — Они и приезжали ко мне, я им все показывал: тут у него и нефтебаза, и элеватор. А они: „Потом, потом ответ будет“. Но толку никакого от того, что они там пишут…».
«Они» — это целое множество госструктур, перекладывающих ответственность друг на друга. Так, областное минэнерго, куда Гусев обратился из-за автозаправки, направило его в районную администрацию. В прокуратуре Гусеву рассказали, что «нарушения требований законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов относятся к компетенции Сибирского управления Ростехнадзора», «нарушения законодательства об обращении с животными» (то есть история со скотомогильником) — к компетенции областного управления ветеринарии, а нарушения при выплате зарплаты — к компетенции госинспекции труда.
Обращение на тему элеватора, направленное в Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан, было спущено в областное управление Россельхознадзора, оттуда — в администрацию Калачинского района, а оттуда — снова в Россельхознадзор (с учетом данных, полученных из УМВД).
На следующем витке получилось еще интереснее. Профильные структуры нашли нарушения: так, Россельхознадзор признал, что существует скотомогильник, и даже нашел предполагаемого виновного.
«ОМВД Калачинского района Омской области предоставлены материалы проверки… из которых следует, что выброс отходов КРС и останков животных осуществляет КТ „Руль и К“, — говорится в ответе на имя Гусева. — Управлением установлено, что вблизи обнаруженных биологических отходов находится животноводческая ферма, принадлежащая ИП КФХ Рулю Г. А. Собранные материалы направлены на согласование внеплановой выездной проверки в прокуратуру Омской области. На основании решения прокуратуры Омской области… получен отказ на проведение внеплановой выездной проверки».
По-видимому, проблема здесь в том, что юрлицо «Руль и К», фигурирующее в полицейских материалах, формально прекратило свою деятельность в 2007 году. В итоге факт нарушений есть, но проверить и наказать нельзя: прокуратура запрещает. Россельхознадзор смог только «провести профилактический визит, в ходе которого разъяснены обязательные требования ветеринарного законодательства».
С Ростехнадзором, куда Гусева направила все та же прокуратура, ситуация в общих чертах повторилась: нарушения найдены, провести внеплановую проверку нельзя.
«Опасный производственный объект не зарегистрирован в государственном реестре опасных производственных объектов, — признает ведомство, имея в виду элеватор. — Отсутствует (не предоставлена) проектная документация на опасный производственный объект. Отсутствует ограждение территории объекта…».
За этим следуют еще несколько пунктов — об отсутствии взрыворазрядителей и «огнепреграждающих (пламеотсекающих) устройств». Несмотря на все эти выводы, Ростехнадзору пришлось ограничиться предостережением: он не может ни возбудить дело об административном правонарушении, ни выдать предписание об устранении нарушений.
В проведении внеплановой проверки прокуратура отказала и в этом случае. Постановление федерального правительства разрешает такие проверки, только если есть угроза жизни или тяжкого вреда здоровью, угроза ЧС или «угроза обороне страны и безопасности государства». Плановые же проверки запрещены до конца 2030 года.
Таким образом, нарушения найдены, но сделать с ними ничего не получается. В любом случае жалоба подана и на самый высокий уровень — в администрацию президента.
«Путину написали недели две назад, — рассказал Гусев. — Сейчас от него ответа подождем — узнаем, что он скажет нам».
В общей сложности под обращением стоят около 20 подписей — «тех, кто дома был», как сказал Гусев. Слишком многие местные жители из тех, что готовы добиваться справедливости, сейчас работают «на вахте» в других регионах.
Напомним: в конце 2024 года мы писали о целом ряде нарушений, которые, по мнению местных жителей и общественников, допускает при ведении бизнеса Геннадий Руль. Говорилось тогда и о связях между Рулем и некоторыми представителями районной администрации, ставшими объектом интереса правоохранительных органов.
Когда эта статья уже была в основном написана, редакция Города55 получила данные еще об одной схожей истории. Снова Калачинский район, снова жалобы местного жителя, но теперь — недавно отправившегося в зону СВО. Мужчина пожаловался на невыплату заработной платы, на незаконный скотомогильник и на зловоние, которое достигает ближайшей деревни. Юрлицо фигурирует другое — но зато есть все то же отсутствие внеплановых проверок. Возможно, в 2025 году, когда часть ограничений на проверки сняли, дело сдвинется с мертвой точки.