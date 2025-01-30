«Узнаем, что скажет Путин»: в Калачинском районе продолжили борьбу с местным кланом

Очередное напоминание об этом Город55 получил от жителя деревни Петровка Александра Гусева, который уже давно ведет свою личную борьбу за справедливость. В его обращениях в разные инстанции фигурируют нелегальный скотомогильник рядом с деревней; организованная, как он считает, с нарушениями автозаправочная станция на территории зернотока; построенный без проекта элеватор; сельхозтехника с подложными номерными знаками; выплата зарплаты «вчерную». В связи со всеми этими историями в запросах Гусева в разные инстанции упоминается один и тот же калачинский фермер — Геннадий Руль, получивший скандальную известность в 2024 году.