«Мужики, вы лоханулись»: на фермера Руля пожаловались в районную администрацию

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В Калачинске в минувший четверг, 22 августа, должна была состояться встреча главы района Фридриха Мецлера с группой местных жителей. Речь идет о бывших наемных работниках фермера Геннадия Руля, которые, по их словам, уже третий год не могут получить свою зарплату и теперь ищут справедливость в разных инстанциях. Встречу глава района назначил на 16:00, но в последний момент перенес на раннее утро, причем отправил на нее своего первого заместителя Максима Бендерского. По данным источника Города55, официально эту замену объясняют тем, что главу района в срочном порядке вызвали к губернатору.
Отметим, что кроме Бендерского с жалобщиками общалась юрист администрации Ольга Кукушкина — дочь фермера из села Воскресенка Геннадия Кукушкина, друга Геннадия Руля. По данным Города55, Ольга Геннадьевна помогала Рулю в подготовке письма на имя президента Путина с просьбой вмешаться в конфликт между фермером и «Руском-Агро» и «принять соответствующие меры реагирования». Под этим письмом стоит подпись ее брата Евгения Кукушкина.
На встрече под видом местного жителя побывал и корреспондент Города55. Собственно жалобщиков было трое — Александр и два Виталия («Я Виталий-амбал, а этот — Виталий поменьше», — со смехом уточнил один из них во время знакомства у здания администрации). В общей сложности, по их словам, бывших работников Руля, не получивших свои деньги, в Воскресенке и соседних деревнях насчитывается до полусотни: в большом фермерском хозяйстве всегда нужны рабочие руки, а «неофициальная» зарплата устраивает обе стороны. Устраивает до того момента, когда одна из этих сторон понимает, что ее обманули.
Бендерский, кажется, готовился к совсем другому разговору.
«Так, — уточнил он с ходу, — у него ваши земельные паи в аренде?»
Фамилия не уточнялась: видимо, с определенного момента в Калачинске жалуются только на одного человека. Понятно, почему первая мысль чиновника была о паях — суд обязал Геннадия Руля выплатить старый долг за аренду земли как минимум одной жительнице Воскресенки. 87-летняя Раиса Сергеевна, до которой мы дозвонились на прошлой неделе, рассказала нам не только о покойном муже-ветеране и о потере двух сыновей, но и о том, что многие владельцы земельных паев все еще ждут своих денег.
В любом случае сегодняшние жалобщики имели в виду совсем другое. И эта история, конечно, куда более проблемна для потерпевших: сложно что-то доказать и легко самому оказаться под ударом. Замглавы постарался это объяснить пришедшим (на случай, если они сами еще не поняли).
«Ну мужики, вы чего? — спросил он. — Работали неофициально, теперь жалуетесь. А потом еще пойдете в Пенсионный фонд России, просить, чтобы пенсию начислили? Во-первых, вы лоханулись, раз работали неофициально: вас тоже можно наказать за нелегальную деятельность. Вы же добровольно пошли на эту работу и знали условия. Руль вам наверняка сказал: „Плачу вот столько, если бы платил налоги, было бы намного меньше“. Сколько он пообещал? Тысяч 200 за уборочную?»
Выяснилось, что обещано было 30 тысяч в месяц, которые при легализации работы превратились бы тысяч в 12. Сначала Руль платил, потом платить перестал. Александр и два Виталия, судя по всему, обратились бы и в Пенсионный фонд, если бы решили, что он может им помочь в возвращении долга, но пока дело ограничилось прокуратурой и районной администрацией. Первая из этих инстанций отослала их во вторую, имея в виду районную комиссию по легализации заработных плат, у которой, однако, слишком узкие полномочия. «Просто пальчиком погрозить» — так это было сформулировано на встрече. «Побудить руководителя выплачивать белую зарплату», — и такой, чуть более содержательный, вариант тоже прозвучал.
Конечно, этого было мало. Пришедшие в администрацию жаждали справедливости.
«Я вообще работал за четверых, — объяснял „Виталий поменьше“, постепенно воодушевляясь и повышая голос. — За сварщика, конюха, ветеринара и тракториста-машиниста широкого профиля! Был карантин — я у него неделю сидел на базе. Говорю ему: „Геннадий Саныч, мне домой надо“. Он глаза выпучил: „Зачем?“ Я говорю: „Мне вообще-то помыться надо!“ А он — „Часа хватит?“. Я просто рассказываю, как он обращается с людьми!»
Требующая выхода обида на Руля, как выяснилось, возникла не только из-за денег. Есть еще скотомогильник совсем рядом с Воскресенкой, в появлении которого винят все того же фермера.
«У вас же ребенок в Воскресенке в садик ходит? — сурово спросил „Виталий-амбал“ юриста администрации. — В школу? Ну вот и школа там недалеко. Старую нашу проходную знаете? Вот этот вонючий скотомогильник в 200 метрах от нее…».
Важное уточнение: слово «скотомогильник» в Калачинске произносят «скатомогильник». А выражение «Сиди, я сам открою», которое используют по отношению к людям недалекого ума, имеет здесь альтернативу — «Открой, кто-то идет» (к сожалению, причины, чтобы это выражение применять, озвучивались сегодня несколько раз).
Жалобу насчет скотомогильника Бендерский «завернул» сначала по формальным основаниям (заранее была заявлена только одна тема для разговора), а потом по существу: районная администрация не может заниматься такими вещами, есть профильные федеральные структуры. Конечно, он не нашел понимания ни по одному из двух пунктов. Возникала классическая коллизия: простые русские люди пришли к власти требовать на плохом русском языке, чтобы она как-нибудь навела порядок. «Ну понятно ведь, что вот здесь несправедливость — так зачем демагогию разводить?»
— Почему люди, проживающие там, не могут все это предотвратить? — эмоционально спрашивал «Виталий поменьше». — По евоному указанию все это… Почему не принимаются меры по поводу устранения этого скотомогильника?
— Мы вам не поможем здесь, у нас полномочия другие, — пытался объяснить Бендерский.
— Понятно, но можно принять какие-то решения!
— Какие?
— По поводу Руля!
Районная администрация, конечно, «какие-то решения» принять не может. Но объяснения про «хозяйствующие субъекты» и перспективу для конкретных чиновников «сесть» за превышение предсказуемо не заинтересовали трех жалобщиков. Совет подавать судебный иск и обещание помочь с его составлением показались им переводом разговора в иную плоскость, не способным помочь делу. Бендерский со своей стороны (тоже ожидаемо) забеспокоился из-за повышения градуса беседы.
«Мужики, не устраивайте митинг, ну вы что?» — взмолился он.
«Мужики» со словами «Да вы просто не хотите нас слышать!» встали и вышли из кабинета.
Так закончилось общение народа с властью, продолжавшееся примерно 17 минут. Надо полагать, в райадминистрации теперь надеются, что разговор не возобновится: невольные кредиторы Руля либо как-нибудь разберутся с проблемой сами, без чиновников, либо махнут на все рукой и заработают другие деньги взамен этих. Продолжат ли Александр и два Виталия свои поиски справедливости, мы узнаем позже.
Город55 по-прежнему следит за развитием ситуации.