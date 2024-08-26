«Мужики, вы лоханулись»: на фермера Руля пожаловались в районную администрацию

Выяснилось, что обещано было 30 тысяч в месяц, которые при легализации работы превратились бы тысяч в 12. Сначала Руль платил, потом платить перестал. Александр и два Виталия, судя по всему, обратились бы и в Пенсионный фонд, если бы решили, что он может им помочь в возвращении долга, но пока дело ограничилось прокуратурой и районной администрацией. Первая из этих инстанций отослала их во вторую, имея в виду районную комиссию по легализации заработных плат, у которой, однако, слишком узкие полномочия. «Просто пальчиком погрозить» — так это было сформулировано на встрече. «Побудить руководителя выплачивать белую зарплату», — и такой, чуть более содержательный, вариант тоже прозвучал.