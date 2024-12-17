Калачинский спрут: в Омской области началось разоблачение преступного клана

О Руле тогда писали в связи с нелегальным скотомогильником совсем рядом с селом Воскресенка, в связи с отказом фермера выплачивать заработную плату наемным работникам, трудившимся без оформления документов, в связи с его долгами за аренду земельных паев. Нетрудно заметить, что все эти истории «однокоренные», связанные с готовностью Руля делать бизнес без оглядки на очевидные правила. Корреспондент Города55 дозвонился в августе до одного невольного кредитора фермера, 87-летней Раисы Сергеевны, и та рассказала не только о покойном муже-ветеране и о потере двух сыновей, но и о том, что многие владельцы паев все еще ждут своих денег. А также о том, что по Воскресенке ходит человек, угрожающий всем жалобщикам потерей земли.