Калачинский спрут: в Омской области началось разоблачение преступного клана

Posted 17 декабря, 04:00
Published 17 декабря, 04:00
Modified 17 декабря, 04:00
Updated 17 декабря, 04:00
Калачинский район Омской области регулярно попадает в сводку позитивных новостей, касающихся экономики региона. Это один из наиболее благополучных и преуспевающих районов, в котором активно развивается, в частности, сельское хозяйство. Один из позитивных факторов — наличие множества крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозпредприятий, между которыми поделены обширные угодья. Аграрную тему курирует заместитель главы района Анатолий Бойко, и надежные источники в администрации сообщают, что чиновник задержан с поличным при получении крупной взятки. Это веская причина, чтобы внимательнее присмотреться к происходящему.
Итак, Анатолий Бойко с 2010 года руководит управлением сельского хозяйства и продовольствия, а с 2011 года является заместителем главы района. Его первым начальником на этом посту был Вадим Цыганков, которого в 2014 году сменил Фридрих Мецлер. Бойко успел обзавестись званиями «Почетный работник агропромышленного комплекса России» и «Заслуженный работник сельского хозяйства Омской области», а теперь, по данным осведомленных источников, успел получить взятку от местного агрария Александра Клочкова.
Фигурант уголовного дела о взяточничестве Клочков руководит крестьянско-фермерским хозяйством, которое специализируется на выращивании зерна. Он же является единственным учредителем и экс-директором ООО с говорящим названием «Золотая нива», а когда-то ему принадлежали 20% уставного капитала ООО «Калачинский родник» (ликвидировано в 2006 году как «недействующее юридическое лицо»). Однако самое интересное в этой истории то, что Клочков является компаньоном и зятем Геннадия Руля — калачинского фермера-монополиста, снискавшего недобрую славу областного масштаба летом 2024 года.
О Руле тогда писали в связи с нелегальным скотомогильником совсем рядом с селом Воскресенка, в связи с отказом фермера выплачивать заработную плату наемным работникам, трудившимся без оформления документов, в связи с его долгами за аренду земельных паев. Нетрудно заметить, что все эти истории «однокоренные», связанные с готовностью Руля делать бизнес без оглядки на очевидные правила. Корреспондент Города55 дозвонился в августе до одного невольного кредитора фермера, 87-летней Раисы Сергеевны, и та рассказала не только о покойном муже-ветеране и о потере двух сыновей, но и о том, что многие владельцы паев все еще ждут своих денег. А также о том, что по Воскресенке ходит человек, угрожающий всем жалобщикам потерей земли.
Давление, часто переходящее установленные законом рамки, — вполне очевидный для монополиста способ борьбы с недовольными и защиты своих бизнес-интересов. Наряду с этим Руль использует личные связи. Так, известно, что начальник отдела правового обеспечения администрации Калачинского района Ольга Кукушкина — дочь друга Руля, еще одного местного фермера Геннадия Кукушкина. Именно она в силу своих полномочий готовит юридические заключения по земельным отношениям, по выдаче субсидий и тому подобным интересным вещам. Стоит отметить, что Кукушкина помогала Рулю в подготовке письма на имя президента Путина с просьбой вмешаться в конфликт между фермером и «Руском-Агро» и «принять соответствующие меры реагирования», причем под этим письмом стоит подпись ее брата Евгения.
Неизменным союзником Руля является депутат Калачинского городского Совета Виталий Поддубиков — вероятно, самый активный и даже скандальный представитель местного депутатского корпуса, исключенный когда-то из «Общероссийского народного фронта» и «Единой России». Он регулярно подает жалобы в госорганы и ведет судебные тяжбы с разными физлицами и структурами, но при этом неизменно поддерживает Руля и Клочкова, позиционируя их как честных предпринимателей в своих публикациях в социальных сетях и СМИ. Долгое время Поддубиков был внештатным корреспондентом БК55, используя это в том числе для защиты Руля и для информационных атак на его противников. Благодаря скандальным публикациям в этом издании Руль, имеющий судимость за экономическое преступление, был приглашен на заседание общественного совета при областной прокуратуре. По рассказам очевидцев, вернувшись с этого заседания, фермер гордо заявил: «Теперь нам никто не указ! Ни в районе, ни в области».
В связи с разговором о связях фермера стоит уточнить, что заметные правовые последствия его деятельности не появляются до сих пор. Районная администрация не реагирует ни на размещение автозаправочной станции на территории зернотока в деревне Стародубка (сам зерноток не имеет соответствующих регистрационных документов, являясь обьектом повышенной опасности), ни на историю со скотомогильником. Между тем в последнем случае работники Россельхознадзора даже нашли закапывавший трупы животных трактор, на котором был подложный номерной знак (под этим номером зарегистрирован другой принадлежащий Рулю трактор). Полицейские провели проверку, установили, кто именно хоронил трупы, и направили материалы в региональное управление Россельхознадзора, но продолжения до сих пор нет. А люди, которым Руль отказался выплатить долги по «серой» зарплате, пришедшие за справедливостью к еще одному (первому) замглаве района, Максиму Бендерскому, услышали от него: «Мужики, вы лоханулись!».
Незаконное использование Рулем автомобильной и сельскохозяйственной техники без номерных знаков, позволяющее экономить на транспортном налоге и на безопасности, остается без должного внимания, как и схема, при которой тысячи гектаров полей оформляются на подставных лиц, а урожай без регистрации в ГИС «Зерно» продается в соседние регионы за наличный (неучтенный) расчет. При объёме обрабатываемой земли штатная численность сотрудников — ноль человек. По оценкам специалистов, их должно быть не меньше 100, но ведь за них нужно платить налоги и другие отчисления, чего фермер не делает. По-видимому, у него долго были причины, чтобы считать себя неуязвимым.
Стоит отметить, что, по данным информированного источника, на днях в администрации Калачинского района прошли очередные обыски. Объектами интереса силовиков стали Андрей Мякишев, председатель комитета по имуществу, и его жена Кристина, которая трудится там же, в администрации, курируя земельные отношения. В Калачинске ни для кого не секрет, что до прихода в администрацию супруги работали на Руля и Клочкова, оказывая юридические услуги, и с их подачи были устроены в районную администрацию при поддержке замглавы Бойко. Еще одна сотрудница администрации по фамилии Одинцова за отдельную плату юридически сопровождает земельные вопросы фермера Руля и по сей день, являясь муниципальной служащей, что имеет явные признаки конфликта интересов.
Можно предположить, что теперь, после возбуждения уголовного дела на главного аграрного чиновника района, дело сдвинется с мертвой точки: правоохранители не остановятся на одном факте взяточничества, а значит, «калачинский спрут» будет побежден. И хочется закончить цитатой нашего президента В. В. Путина: «Коррупция — самое большое зло России. Эту заразу надо выкорчевывать с корнем, не глядя на лица и посты».
«Спрут» (итал. La Piovra — спрут, осьминог) — телевизионный многосерийный художественный фильм 1984 года о борьбе итальянских правоохранительных и судебных органов с сицилийской мафией и коррупцией.
Итак, Анатолий Бойко с 2010 года руководит управлением сельского хозяйства и продовольствия, а с 2011 года является заместителем главы района. Его первым начальником на этом посту был Вадим Цыганков, которого в 2014 году сменил Фридрих Мецлер. Бойко успел обзавестись званиями «Почетный работник агропромышленного комплекса России» и «Заслуженный работник сельского хозяйства Омской области», а теперь, по данным осведомленных источников, успел получить взятку от местного агрария Александра Клочкова.
Фигурант уголовного дела о взяточничестве Клочков руководит крестьянско-фермерским хозяйством, которое специализируется на выращивании зерна. Он же является единственным учредителем и экс-директором ООО с говорящим названием «Золотая нива», а когда-то ему принадлежали 20% уставного капитала ООО «Калачинский родник» (ликвидировано в 2006 году как «недействующее юридическое лицо»). Однако самое интересное в этой истории то, что Клочков является компаньоном и зятем Геннадия Руля — калачинского фермера-монополиста, снискавшего недобрую славу областного масштаба летом 2024 года.
О Руле тогда писали в связи с нелегальным скотомогильником совсем рядом с селом Воскресенка, в связи с отказом фермера выплачивать заработную плату наемным работникам, трудившимся без оформления документов, в связи с его долгами за аренду земельных паев. Нетрудно заметить, что все эти истории «однокоренные», связанные с готовностью Руля делать бизнес без оглядки на очевидные правила. Корреспондент Города55 дозвонился в августе до одного невольного кредитора фермера, 87-летней Раисы Сергеевны, и та рассказала не только о покойном муже-ветеране и о потере двух сыновей, но и о том, что многие владельцы паев все еще ждут своих денег. А также о том, что по Воскресенке ходит человек, угрожающий всем жалобщикам потерей земли.
Давление, часто переходящее установленные законом рамки, — вполне очевидный для монополиста способ борьбы с недовольными и защиты своих бизнес-интересов. Наряду с этим Руль использует личные связи. Так, известно, что начальник отдела правового обеспечения администрации Калачинского района Ольга Кукушкина — дочь друга Руля, еще одного местного фермера Геннадия Кукушкина. Именно она в силу своих полномочий готовит юридические заключения по земельным отношениям, по выдаче субсидий и тому подобным интересным вещам. Стоит отметить, что Кукушкина помогала Рулю в подготовке письма на имя президента Путина с просьбой вмешаться в конфликт между фермером и «Руском-Агро» и «принять соответствующие меры реагирования», причем под этим письмом стоит подпись ее брата Евгения.
Неизменным союзником Руля является депутат Калачинского городского Совета Виталий Поддубиков — вероятно, самый активный и даже скандальный представитель местного депутатского корпуса, исключенный когда-то из «Общероссийского народного фронта» и «Единой России». Он регулярно подает жалобы в госорганы и ведет судебные тяжбы с разными физлицами и структурами, но при этом неизменно поддерживает Руля и Клочкова, позиционируя их как честных предпринимателей в своих публикациях в социальных сетях и СМИ. Долгое время Поддубиков был внештатным корреспондентом БК55, используя это в том числе для защиты Руля и для информационных атак на его противников. Благодаря скандальным публикациям в этом издании судимый как минимум один раз Руль был приглашен на заседание общественного совета при областной прокуратуре. По рассказам очевидцев, вернувшись с этого заседания, фермер гордо заявил: «Теперь нам никто не указ! Ни в районе, ни в области».
В связи с разговором о связях фермера стоит уточнить, что заметные правовые последствия его деятельности не появляются до сих пор. Районная администрация не реагирует ни на размещение автозаправочной станции на территории зернотока в деревне Стародубка (сам зерноток не имеет соответствующих регистрационных документов, являясь обьектом повышенной опасности), ни на историю со скотомогильником. Между тем в последнем случае работники Россельхознадзора даже нашли закапывавший трупы животных трактор, на котором был подложный номерной знак (под этим номером зарегистрирован другой принадлежащий Рулю трактор). Полицейские провели проверку, установили, кто именно хоронил трупы, и направили материалы в региональное управление Россельхознадзора, но продолжения до сих пор нет. А люди, которым Руль отказался выплатить долги по «серой» зарплате, пришедшие за справедливостью к еще одному (первому) замглаве района, Максиму Бендерскому, услышали от него: «Мужики, вы лоханулись!».
Незаконное использование Рулем автомобильной и сельскохозяйственной техники без номерных знаков, позволяющее экономить на транспортном налоге и на безопасности, остается без должного внимания, как и схема, при которой тысячи гектаров полей оформляются на подставных лиц, а урожай без регистрации в ГИС «Зерно» продается в соседние регионы за наличный (неучтенный) расчет. При объёме обрабатываемой земли штатная численность сотрудников — ноль человек. По оценкам специалистов, их должно быть не меньше 100, но ведь за них нужно платить налоги и другие отчисления, чего фермер не делает. По-видимому, у него долго были причины, чтобы считать себя неуязвимым.
Стоит отметить, что, по данным информированного источника, на днях в администрации Калачинского района прошли очередные обыски. Объектами интереса силовиков стали Андрей Мякишев, председатель комитета по имуществу, и его жена Кристина, которая трудится там же, в администрации, курируя земельные отношения. В Калачинске ни для кого не секрет, что до прихода в администрацию супруги работали на Руля и Клочкова, оказывая юридические услуги, и с их подачи были устроены в районную администрацию при поддержке замглавы Бойко. Еще одна сотрудница администрации по фамилии Одинцова за отдельную плату юридически сопровождает земельные вопросы фермера Руля и по сей день, являясь муниципальной служащей, что имеет явные признаки конфликта интересов.
Можно предположить, что теперь, после возбуждения уголовного дела на главного аграрного чиновника района, дело сдвинется с мертвой точки: правоохранители не остановятся на одном факте взяточничества, а значит, «калачинский спрут» будет побежден. И хочется закончить цитатой нашего президента В. В. Путина: «Коррупция — самое большое зло России. Эту заразу надо выкорчевывать с корнем, не глядя на лица и посты».