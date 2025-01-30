Малоизвестные исторические памятники Омской области

Сегодня Чудская гора представляет собой историко-культурный памятник, и археологи еще не изучили ее до конца. На сегодняшний день здесь найдены следы человеческой деятельности — землянки, земляные валы и рвы. Кроме того, предполагается, что на горе были курганы, но последние не сохранились. Этот археологический памятник можно смело отнести к разряду малоизвестных, так как о нем пока мало кто знает.