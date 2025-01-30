Малоизвестные исторические памятники Омской области

Posted 30 января, 11:22
Published 30 января, 11:22
Modified 30 января, 11:24
Updated 30 января, 11:24
В советское время многие омские предприятия устанавливали на своей территории памятники в честь сотрудников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Такой мемориал Победы был установлен и рядом с мебельной фабрикой на 36-й Северной улице города Омска.
Как рассказал в интервью информационному агентству «Омск-информ» краевед Игорь Коновалов, в 90-е большинство предприятий прекратили работу или подверглись разделению на несколько производств, вследствие чего судьба таких памятников оказалась незавидной. Мемориал с надписью «Да здравствует народ-победитель» долгие годы находился в плачевном состоянии. За памятником никто не ухаживал и не возлагал цветов, а площадка, на которой он располагался, использовалась для складирования деревянных поддонов. И ни туристы, ни местные жители про него не вспоминали.
Однако ситуация изменилась в октябре минувшего года. В рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Центральном округе Омска были проведены реставрационные работы мемориального комплекса «Не забудет народ-победитель беззаветных героев своих», посвященного воинам-мебельщикам. Мемориал, расположенный на территории бывшей мебельной фабрики по адресу 36-я Северная, 5, был отреставрирован.
Самым трудоемким процессом стала шлифовка поверхности лицевой стороны памятника, сопровождавшаяся высоким уровнем шума и большим количеством пыли. Параллельно проходила очистка территории комплекса от растительности, выравнивание поверхностей для последующей шлифовки и окраски. Особое внимание было уделено восстановлению разрушенной надписи на мемориале. Завершающим этапом работ стала покраска поверхностей памятника.
Теперь мемориал приведен в порядок и напоминает о подвиге работников мебельной фабрики, отдавших свои жизни в годы войны.
Похожий памятник был установлен в 2004 году и на территории еще одной мебельной фабрики, которая находится — вернее, раньше находилась — на улице Сазонова в Омске. Теперь же на месте предприятия располагается Центр адаптации несовершеннолетних, и мемориал, соответственно, оказался в его границах за забором. За памятником ухаживают должным образом, но туристов возле него не увидеть.
Об этом мемориале, установленном на территории Сибзавода в честь рабочих предприятия, погибших в годы Великой Отечественной войны, знают многие жители Омска.
После того, как завод перестал существовать, мемориал собирались снести, и в настоящее время его судьба весьма туманна, так как на территорию бывшего предприятия посторонних не пускают. Правда, нынешние владельцы этого места уверяют, что мемориал существует, и за ним даже осуществляется уход, но убедиться в том, что это действительно так, практически не представляется возможным.
А этот памятник не совсем обычный — он установлен на улице 20-я Линия в Омске и посвящается местным жителям, отдавшим жизни за победу во Второй мировой войне стараниями жильцов близлежащих домов. Территориально мемориал находится между улицами Омской и Нейбута, и на нем выбиты имена героев. Памятник в довольно хорошем состоянии, за ним регулярно ухаживают.
Мемориал в виде часовни с колоколом внутри посвящен памяти жертв политических репрессий. Он расположен в сквере Павлика Морозова в Омске, на его колоннах размещены плиты с названиями лагерей и цитатами Ф. М. Достоевского и А. И. Солженицына, а под памятником сооружен склеп с землей, привезенной сюда из мест захоронений политических заключенных в лагерях.
А этот археологический памятник в Знаменском районе Омской области был открыт в ходе экспедиции в Западную Сибирь в 1974 году. Чудская гора находится на левом берегу Иртыша, в шестидесяти километрах к северу от устья реки Тары и в трех километрах от села Знаменское. Считается, что название возвышенности произошло от слова «чудь» (древнерусское наименование некоторых племен и народностей преимущественно угро-финской группы), а назвали ее так еще до того, как сюда пришли русские поселенцы.
Сегодня Чудская гора представляет собой историко-культурный памятник, и археологи еще не изучили ее до конца. На сегодняшний день здесь найдены следы человеческой деятельности — землянки, земляные валы и рвы. Кроме того, предполагается, что на горе были курганы, но последние не сохранились. Этот археологический памятник можно смело отнести к разряду малоизвестных, так как о нем пока мало кто знает.
Та же участь постигла и Покровскую крепость, представляющую из себя сторожевое укрепление Тоболо-Ишимской линии и расположенную в границах бывшей деревни Покровка Марьяновского района Омской области, на северном берегу Покровского озера.
Крепость была основана в 1752 году, а в начале девятнадцатого века утратила свое военное назначение в связи со строительством железной дороги. В наши дни она считается региональным памятником культурного наследия народов РФ, но популярностью у местных жителей или у туристов она не пользуется.