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Posted 30 января, 11:22

Published 30 января, 11:22

Modified 30 января, 11:24

Updated 30 января, 11:24

Малоизвестные исторические памятники Омской области

Малоизвестные исторические памятники Омской области

30 января 2025, 11:22
Фото: yandex.ru. Малоизвестные исторические памятники Омской области
Омская область — регион с богатой историей и уникальными памятниками и мемориалами Победы, многие из которых являются объектами интереса как отечественных, так и зарубежных туристов. Однако есть здесь и малоизвестные, а то и вовсе забытые памятники, о семи из которых мы расскажем в этой статье.

Мемориал погибшим рабочим мебельной фабрики на 36-й Северной улице

В советское время многие омские предприятия устанавливали на своей территории памятники в честь сотрудников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Такой мемориал Победы был установлен и рядом с мебельной фабрикой на 36-й Северной улице города Омска.

Как рассказал в интервью информационному агентству «Омск-информ» краевед Игорь Коновалов, в 90-е большинство предприятий прекратили работу или подверглись разделению на несколько производств, вследствие чего судьба таких памятников оказалась незавидной. Мемориал с надписью «Да здравствует народ-победитель» долгие годы находился в плачевном состоянии. За памятником никто не ухаживал и не возлагал цветов, а площадка, на которой он располагался, использовалась для складирования деревянных поддонов. И ни туристы, ни местные жители про него не вспоминали.

Однако ситуация изменилась в октябре минувшего года. В рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Центральном округе Омска были проведены реставрационные работы мемориального комплекса «Не забудет народ-победитель беззаветных героев своих», посвященного воинам-мебельщикам. Мемориал, расположенный на территории бывшей мебельной фабрики по адресу 36-я Северная, 5, был отреставрирован.

Самым трудоемким процессом стала шлифовка поверхности лицевой стороны памятника, сопровождавшаяся высоким уровнем шума и большим количеством пыли. Параллельно проходила очистка территории комплекса от растительности, выравнивание поверхностей для последующей шлифовки и окраски. Особое внимание было уделено восстановлению разрушенной надписи на мемориале. Завершающим этапом работ стала покраска поверхностей памятника.

Теперь мемориал приведен в порядок и напоминает о подвиге работников мебельной фабрики, отдавших свои жизни в годы войны.

Мемориал погибшим рабочим мебельной фабрики на 36-й Северной улице Омска приведен в порядок и напоминает о подвиге работников мебельной фабрики
Мемориал погибшим рабочим мебельной фабрики на 36-й Северной улице Омска приведен в порядок и напоминает о подвиге работников мебельной фабрики. Фото: ТГ-канал администрации города Омска

Мемориал в память о работниках мебельной фабрики № 3

Похожий памятник был установлен в 2004 году и на территории еще одной мебельной фабрики, которая находится — вернее, раньше находилась — на улице Сазонова в Омске. Теперь же на месте предприятия располагается Центр адаптации несовершеннолетних, и мемориал, соответственно, оказался в его границах за забором. За памятником ухаживают должным образом, но туристов возле него не увидеть.

Мемориал в память о работниках мебельной фабрики № 3, теперь же на месте предприятия располагается Центр адаптации несовершеннолетних
Мемориал в память о работниках мебельной фабрики № 3, теперь же на месте предприятия располагается Центр адаптации несовершеннолетних
Мемориал в память о работниках мебельной фабрики № 3, теперь же на месте предприятия располагается Центр адаптации несовершеннолетних
Мемориал в память о работниках мебельной фабрики № 3, теперь же на месте предприятия располагается Центр адаптации несовершеннолетних
Мемориал в память о работниках мебельной фабрики № 3, теперь же на месте предприятия располагается Центр адаптации несовершеннолетних. Фото: yandex.ru/maps/Осипов Иван

Памятник в честь павших за Родину рабочих Сибзавода

Об этом мемориале, установленном на территории Сибзавода в честь рабочих предприятия, погибших в годы Великой Отечественной войны, знают многие жители Омска.

После того, как завод перестал существовать, мемориал собирались снести, и в настоящее время его судьба весьма туманна, так как на территорию бывшего предприятия посторонних не пускают. Правда, нынешние владельцы этого места уверяют, что мемориал существует, и за ним даже осуществляется уход, но убедиться в том, что это действительно так, практически не представляется возможным.

Памятник в честь павших за Родину рабочих Сибзавода находится на территорию бывшего предприятия, куда посторонних не пускают
Памятник в честь павших за Родину рабочих Сибзавода находится на территорию бывшего предприятия, куда посторонних не пускают. Фото: yandex.ru/maps/org/memorial_v_pamyat_rabochikh_i_sluzhashchikh_zavoda_pogibshikh_v_gody_velikoy_otechestvennoy_voyny/

Обелиск омичам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

А этот памятник не совсем обычный — он установлен на улице 20-я Линия в Омске и посвящается местным жителям, отдавшим жизни за победу во Второй мировой войне стараниями жильцов близлежащих домов. Территориально мемориал находится между улицами Омской и Нейбута, и на нем выбиты имена героев. Памятник в довольно хорошем состоянии, за ним регулярно ухаживают.

Обелиск омичам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, установлен на улице 20-я Линия Омска
Обелиск омичам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, установлен на улице 20-я Линия Омска. Фото: yandex.ru/maps/org/obelisk_omicham_pogibshim_v_gody_velikoy_otechestvennoy_voyny/

Памятник жертвам политических репрессий

Мемориал в виде часовни с колоколом внутри посвящен памяти жертв политических репрессий. Он расположен в сквере Павлика Морозова в Омске, на его колоннах размещены плиты с названиями лагерей и цитатами Ф. М. Достоевского и А. И. Солженицына, а под памятником сооружен склеп с землей, привезенной сюда из мест захоронений политических заключенных в лагерях.

Памятник жертвам политических репрессий расположен в сквере Павлика Морозова в Омске
Памятник жертвам политических репрессий расположен в сквере Павлика Морозова в Омске. Фото: yandex.ru/maps/user/Юлия Иванова

Чудская гора

А этот археологический памятник в Знаменском районе Омской области был открыт в ходе экспедиции в Западную Сибирь в 1974 году. Чудская гора находится на левом берегу Иртыша, в шестидесяти километрах к северу от устья реки Тары и в трех километрах от села Знаменское. Считается, что название возвышенности произошло от слова «чудь» (древнерусское наименование некоторых племен и народностей преимущественно угро-финской группы), а назвали ее так еще до того, как сюда пришли русские поселенцы.

Сегодня Чудская гора представляет собой историко-культурный памятник, и археологи еще не изучили ее до конца. На сегодняшний день здесь найдены следы человеческой деятельности — землянки, земляные валы и рвы. Кроме того, предполагается, что на горе были курганы, но последние не сохранились. Этот археологический памятник можно смело отнести к разряду малоизвестных, так как о нем пока мало кто знает.

Чудская гора находится на левом берегу Иртыша, в шестидесяти километрах к северу от устья реки Тары и в трех километрах от села Знаменское
Чудская гора находится на левом берегу Иртыша, в шестидесяти километрах к северу от устья реки Тары и в трех километрах от села Знаменское. Фото: culture.ru

Покровская крепость

Та же участь постигла и Покровскую крепость, представляющую из себя сторожевое укрепление Тоболо-Ишимской линии и расположенную в границах бывшей деревни Покровка Марьяновского района Омской области, на северном берегу Покровского озера.

Крепость была основана в 1752 году, а в начале девятнадцатого века утратила свое военное назначение в связи со строительством железной дороги. В наши дни она считается региональным памятником культурного наследия народов РФ, но популярностью у местных жителей или у туристов она не пользуется.

Покровская крепость представляет из себя сторожевое укрепление Тоболо-Ишимской линии и расположенную в границах бывшей деревни Покровка Марьяновского района Омской области
Покровская крепость представляет из себя сторожевое укрепление Тоболо-Ишимской линии и расположенную в границах бывшей деревни Покровка Марьяновского района Омской области. Фото: wikimedia.org
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#Питиримова Ольга#Общество#Омск#Омская область#Мемориал#Достопримечательности
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