Стала известна дата приезда главы Минпросвещения РФ Кравцова в Омск

Posted 27 января, 04:27
Published 27 января, 04:27
Modified 27 января, 04:29
Updated 27 января, 04:29
Городу55 стало известно, что на этой неделе глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов прилетит в Омск. Об этом сообщил депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин.
«Неделю назад Кравцов побывал в Госдуме в моем кабинете, и среди других мы обсуждали омские проблемы. Министр намеревается приехать в наш город: дата прибытия — поздно вечером 28 января. 29-го числа большую часть дня он будет работать здесь. Надеюсь, что этот визит принесет нам что-то новое и приятное», — рассказал Смолин.
Напомним, Омская область стала одним из лидеров среди регионов России по капитальному ремонту и строительству образовательных организаций. На встрече в Госдуме Смолин и Кравцов обсудили тему развития образования в нашем регионе. Глава Минпросвещения намерен помочь ремонту омских школ, детских садов, колледжей и ОмГПУ.