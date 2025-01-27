Стала известна дата приезда главы Минпросвещения РФ Кравцова в Омск

Напомним, Омская область стала одним из лидеров среди регионов России по капитальному ремонту и строительству образовательных организаций. На встрече в Госдуме Смолин и Кравцов обсудили тему развития образования в нашем регионе. Глава Минпросвещения намерен помочь ремонту омских школ, детских садов, колледжей и ОмГПУ.