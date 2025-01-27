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Posted 27 января, 04:27

Published 27 января, 04:27

Modified 27 января, 04:29

Updated 27 января, 04:29

Визит министра анонсировал депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин

Стала известна дата приезда главы Минпросвещения РФ Кравцова в Омск

27 января 2025, 04:27
Фото: Изображение Midjourney. Визит министра анонсировал депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин
Министр обсудит капитальный ремонт и строительство школ.

Городу55 стало известно, что на этой неделе глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов прилетит в Омск. Об этом сообщил депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин.

«Неделю назад Кравцов побывал в Госдуме в моем кабинете, и среди других мы обсуждали омские проблемы. Министр намеревается приехать в наш город: дата прибытия — поздно вечером 28 января. 29-го числа большую часть дня он будет работать здесь. Надеюсь, что этот визит принесет нам что-то новое и приятное», — рассказал Смолин.
Визит министра анонсировал депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин

Напомним, Омская область стала одним из лидеров среди регионов России по капитальному ремонту и строительству образовательных организаций. На встрече в Госдуме Смолин и Кравцов обсудили тему развития образования в нашем регионе. Глава Минпросвещения намерен помочь ремонту омских школ, детских садов, колледжей и ОмГПУ.

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#Ольга Скворцова#Видео#Образование#Омск#Омская область#Капитальный ремонт#Госдума#Олег Смолин#Сергей Кравцов#Минпросвещение
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