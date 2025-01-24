Сегодня в Омске: трамвайная пауза, миллионы на цветы и смертельные «ватрушки»

После десятков новостей о травмировании людей на спусках, не предназначенных для катания на «ватрушках», омичи продолжают нарушать правила безопасности. В качестве горок они используют все наклонные поверхности, в том числе лестницы и склоны, что может привести к серьезным травмам. В материале Город55 рассказал о несчастных случаях на территории региона, а также о способах, которыми власти борются с нарушителями.