Сегодня в Омске: трамвайная пауза, миллионы на цветы и смертельные «ватрушки»

Posted 24 января, 14:35
Published 24 января, 14:35
Modified 24 января, 14:35
Updated 24 января, 14:35
Новость №1. В Омске десятки трамваев не вышли на маршрут из-за сильных морозов
Сегодня утром в омском дептрансе рассказали об аварии на территории трамвайного депо, там оборвался провод контактной сети. Из-за этого 19 трамваев не вышли на маршруты, на месте работала аварийная бригада филиала «Энергохозяйство». К счастью, проблему удалось быстро решить и уже в 10:00 недостающие трамваи вышли на маршруты.
Новость №2. На новые клумбы в трех округах Омска потратят почти 5 млн рублей
Омские власти хотят украсить город к лету и готовы потратить на цветочные композиции около 5 млн рублей. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок 22–23 января. Известно, что средства будут направлены на оформление и уход за клумбами в Октябрьском, Ленинском и Кировском округах.
Новость №3. Омичи продолжат кататься на ледянках с опасных склонов
После десятков новостей о травмировании людей на спусках, не предназначенных для катания на «ватрушках», омичи продолжают нарушать правила безопасности. В качестве горок они используют все наклонные поверхности, в том числе лестницы и склоны, что может привести к серьезным травмам. В материале Город55 рассказал о несчастных случаях на территории региона, а также о способах, которыми власти борются с нарушителями.