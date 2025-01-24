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Posted 24 января, 14:35

Published 24 января, 14:35

Modified 24 января, 14:35

Updated 24 января, 14:35

Иллюстрация

Сегодня в Омске: трамвайная пауза, миллионы на цветы и смертельные «ватрушки»

24 января 2025, 14:35
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске десятки трамваев не вышли на маршрут из-за сильных морозов

Сегодня утром в омском дептрансе рассказали об аварии на территории трамвайного депо, там оборвался провод контактной сети. Из-за этого 19 трамваев не вышли на маршруты, на месте работала аварийная бригада филиала «Энергохозяйство». К счастью, проблему удалось быстро решить и уже в 10:00 недостающие трамваи вышли на маршруты.

Трамваи на паузе: в Омске морозы оборвали контактную сеть
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Новость №2. На новые клумбы в трех округах Омска потратят почти 5 млн рублей

Омские власти хотят украсить город к лету и готовы потратить на цветочные композиции около 5 млн рублей. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок 22–23 января. Известно, что средства будут направлены на оформление и уход за клумбами в Октябрьском, Ленинском и Кировском округах.

Сто тысяч цветов за 4,7 млн рублей украсят улицы Омска
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Новость №3. Омичи продолжат кататься на ледянках с опасных склонов

После десятков новостей о травмировании людей на спусках, не предназначенных для катания на «ватрушках», омичи продолжают нарушать правила безопасности. В качестве горок они используют все наклонные поверхности, в том числе лестницы и склоны, что может привести к серьезным травмам. В материале Город55 рассказал о несчастных случаях на территории региона, а также о способах, которыми власти борются с нарушителями.

Смертельные «ватрушки»: омичи продолжают кататься с опасных склонов, где гибнут люди
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