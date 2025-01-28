Да будет рейв! В цоколе омского «Атриум-Кино» планируют проводить техно-вечеринки

Posted 28 января, 10:36
Published 28 января, 10:36
Modified 28 января, 11:19
Updated 28 января, 11:19
В цокольном этаже омского «Атриум-кино» планируют проводить вечеринки с электронной музыкой. Туда переедет творческая площадка «Мост», которая раньше располагалась в помещении бывшей «Атлантиды» на проспекте Маркса. Подробности Городу55 рассказал директор компании Вадим Костюков.
«Первое мероприятие запланировано на 15 февраля и будет носить тестовый характер. В случае успешного проведения, мы намерены установить данную площадку в качестве основной. Локация будет отличаться более творческим подходом, и мы, как организаторы мероприятий в сфере электронной музыки, будем продолжать развивать это направление», — сообщил Вадим.
В афише тестового мероприятия помимо омских диджеев заявлены также исполнители из Екатеринбурга и Тюмени.
Вадим Костюков добавил, что «Мост» покинул помещения бывшей «Атлантиды», так как локация оказалась слишком большой для вечеринок подобного формата.
Ранее Город55 рассказывал, что на месте «Атлантиды» летом откроется большой лаунж-ресторан. В интерьере заведения будет сочетаться английская классика и гранж. Сейчас в помещениях идет ремонт.