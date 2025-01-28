Да будет рейв! В цоколе омского «Атриум-Кино» планируют проводить техно-вечеринки

В цокольном этаже омского «Атриум-кино» планируют проводить вечеринки с электронной музыкой. Туда переедет творческая площадка «Мост», которая раньше располагалась в помещении бывшей «Атлантиды» на проспекте Маркса. Подробности Городу55 рассказал директор компании Вадим Костюков.