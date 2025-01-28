gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 10:36

Published 28 января, 10:36

Modified 28 января, 11:19

Updated 28 января, 11:19

Ранее «Мост» находился в бывшей «Атлантиде»

Да будет рейв! В цоколе омского «Атриум-Кино» планируют проводить техно-вечеринки

28 января 2025, 10:36
Фото: Предоставлено Городу55. Ранее «Мост» находился в бывшей «Атлантиде»

В омском «Атриуме» хотят проводить вечеринки с электронной музыкой

В развлекательный комплекс «Атриум-Кино» переедет творческая площадка «Мост», которая ранее базировалась в помещениях бывшей «Атлантиды».

В цокольном этаже омского «Атриум-кино» планируют проводить вечеринки с электронной музыкой. Туда переедет творческая площадка «Мост», которая раньше располагалась в помещении бывшей «Атлантиды» на проспекте Маркса. Подробности Городу55 рассказал директор компании Вадим Костюков.

«Первое мероприятие запланировано на 15 февраля и будет носить тестовый характер. В случае успешного проведения, мы намерены установить данную площадку в качестве основной. Локация будет отличаться более творческим подходом, и мы, как организаторы мероприятий в сфере электронной музыки, будем продолжать развивать это направление», — сообщил Вадим.

В афише тестового мероприятия помимо омских диджеев заявлены также исполнители из Екатеринбурга и Тюмени.

Вечеринки рассчитаны на аудиторию 25+
Вечеринки рассчитаны на аудиторию 25+. Фото: Предоставлено Городу55

Вадим Костюков добавил, что «Мост» покинул помещения бывшей «Атлантиды», так как локация оказалась слишком большой для вечеринок подобного формата.

Ранее Город55 рассказывал, что на месте «Атлантиды» летом откроется большой лаунж-ресторан. В интерьере заведения будет сочетаться английская классика и гранж. Сейчас в помещениях идет ремонт.

Открытие летом. Два этажа в бывшем здании «Атлантиды» в Омске займет новый ресторан
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Ремонт#Омск#Мост#Развлечения#Атлантида
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика