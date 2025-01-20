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Posted 20 января, 07:41

Published 20 января, 07:41

Modified 20 января, 07:43

Updated 20 января, 07:43

Новый ночной клуб в Омске откроется летом

Открытие летом. Два этажа в бывшем здании «Атлантиды» в Омске займет новый ресторан

20 января 2025, 07:41
Фото: 1MI. Новый ночной клуб в Омске откроется летом

На месте закрытой «Атлантиды» в Омске летом откроется большой лаунж-ресторан

Сейчас на площади 800 кв. м ведется ремонт. Новое заведение откроют по франшизе известной сети заведений.

В трехэтажном здании на Карла Маркса, 18/2, в котором раньше располагался легендарный ночной клуб «Атлантида», летом 2025-го откроется новое заведение. Подробности о проекте сообщил телеграм-канал «Омск Путеводитель».

Лаунж-ресторан, который в Омске откроют по франшизе международной сети лаунж-баров Tangiers Lounge, расположится на втором и третьем этажах. В настоящий момент на площади 800 «квадратов» приступили к демонтажу конструкций и ремонту.

Ремонт в помещении будущего лаунж-ресторана
Ремонт в помещении будущего лаунж-ресторана. Фото: Телеграм-канал «Омск Путеводитель»

В интерьере заведения сочетается английская классика и гранж. В самой концепции же отразят легенду о Мистере Т. — загадочном хозяине особняка. Отмечается, что это будет один из самых больших ресторанов сети из уже открытых.

Напомним, в апреле прошлого года в этом здании на Карла Маркса заработала рамшичная Marimoto.

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#Юлия Истомина#Бизнес#Омск#Развлечения#Новости#Ночной клуб#Заведение#Атлантида
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