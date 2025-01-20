Открытие летом. Два этажа в бывшем здании «Атлантиды» в Омске займет новый ресторан

Posted 20 января, 07:41
Published 20 января, 07:41
Modified 20 января, 07:43
Updated 20 января, 07:43
В трехэтажном здании на Карла Маркса, 18/2, в котором раньше располагался легендарный ночной клуб «Атлантида», летом 2025-го откроется новое заведение. Подробности о проекте сообщил телеграм-канал «Омск Путеводитель».
Лаунж-ресторан, который в Омске откроют по франшизе международной сети лаунж-баров Tangiers Lounge, расположится на втором и третьем этажах. В настоящий момент на площади 800 «квадратов» приступили к демонтажу конструкций и ремонту.
В интерьере заведения сочетается английская классика и гранж. В самой концепции же отразят легенду о Мистере Т. — загадочном хозяине особняка. Отмечается, что это будет один из самых больших ресторанов сети из уже открытых.
Напомним, в апреле прошлого года в этом здании на Карла Маркса заработала рамшичная Marimoto.