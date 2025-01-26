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Posted 26 января, 06:11

Published 26 января, 06:11

Modified 26 января, 06:13

Updated 26 января, 06:13

Вопрос о десятине обсуждали на казачьем круге

«Для контроля назначат самого честного». Омские казаки собираются ввести десятину

26 января 2025, 06:11
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru. Вопрос о десятине обсуждали на казачьем круге

Омские казаки планируют ввести налог-десятину

Средства фонда пойдут на развитие культуры, медицины, образования, помощь участникам СВО.

Омские казаки планируют ввести в своих рядах десятину — налог, который пойдет на развитие казачества в регионе. Такая идея прозвучала в субботу, 25 января, во время казачьего круга. Собрание прошло в омском Доме Союзов.

Средства фонда пойдут на развитие казачьей культуры, школ, спортивных секций, помощь бойцам на СВО, медицинскую помощь и содействие в трудоустройстве военнослужащих, вернувшихся со специальной военной операции.

Священнослужитель Русской православной церкви отец Игорь, присутствовавший на круге, объяснил, как будет работать десятина.

«Для контроля из казаков назначается самый честный. А комиссия, которая принимает десятину в фонд, потом отчитывается в конце каждого месяца, куда потрачены деньги. Десятая часть — это много при сегодняшней непростой жизни. И давать необходимо по возможности», — считает отец Игорь.

Согласно большой российской энциклопедии, десятина цер­ков­ная — де­ся­тая часть до­хо­да, взи­мав­шая­ся Цер­ко­вью в Сред­не­ве­ко­вье и Но­вое вре­мя в Западной Ев­ро­пе и на Ру­си. В древ­но­сти су­ще­ст­во­ва­ла у не­ко­то­рых се­мит­ских на­ро­дов, в ча­ст­но­сти у ев­ре­ев, от ко­то­рых пе­ре­шла в западную хри­сти­ан­скую Цер­ковь.

Ранее Город55 рассказывал, что омский историк и краевед Игорь Коновалов призвал передать часть кадетского корпуса на улице Ленина представителям казачества.

Омский историк Игорь Коновалов призвал казаков «брать штурмом» кадетский корпус
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Трудоустройство#Медицинская помощь#Казачество
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