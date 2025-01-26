«Для контроля назначат самого честного». Омские казаки собираются ввести десятину

Согласно большой российской энциклопедии, десятина цер­ков­ная — де­ся­тая часть до­хо­да, взи­мав­шая­ся Цер­ко­вью в Сред­не­ве­ко­вье и Но­вое вре­мя в Западной Ев­ро­пе и на Ру­си. В древ­но­сти су­ще­ст­во­ва­ла у не­ко­то­рых се­мит­ских на­ро­дов, в ча­ст­но­сти у ев­ре­ев, от ко­то­рых пе­ре­шла в западную хри­сти­ан­скую Цер­ковь.