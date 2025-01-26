«Для контроля назначат самого честного». Омские казаки собираются ввести десятину

Posted 26 января, 06:11
Published 26 января, 06:11
Modified 26 января, 06:13
Updated 26 января, 06:13
Омские казаки планируют ввести в своих рядах десятину — налог, который пойдет на развитие казачества в регионе. Такая идея прозвучала в субботу, 25 января, во время казачьего круга. Собрание прошло в омском Доме Союзов.
Средства фонда пойдут на развитие казачьей культуры, школ, спортивных секций, помощь бойцам на СВО, медицинскую помощь и содействие в трудоустройстве военнослужащих, вернувшихся со специальной военной операции.
Священнослужитель Русской православной церкви отец Игорь, присутствовавший на круге, объяснил, как будет работать десятина.
«Для контроля из казаков назначается самый честный. А комиссия, которая принимает десятину в фонд, потом отчитывается в конце каждого месяца, куда потрачены деньги. Десятая часть — это много при сегодняшней непростой жизни. И давать необходимо по возможности», — считает отец Игорь.
Согласно большой российской энциклопедии, десятина церковная — десятая часть дохода, взимавшаяся Церковью в Средневековье и Новое время в Западной Европе и на Руси. В древности существовала у некоторых семитских народов, в частности у евреев, от которых перешла в западную христианскую Церковь.
Ранее Город55 рассказывал, что омский историк и краевед Игорь Коновалов призвал передать часть кадетского корпуса на улице Ленина представителям казачества.