Омский историк Игорь Коновалов призвал казаков «брать штурмом» кадетский корпус

Posted 26 января, 05:33
Published 26 января, 05:33
Modified 26 января, 05:35
Updated 26 января, 05:35
Омский историк и краевед Игорь Коновалов призвал передать одно из зданий кадетского корпуса на улице Ленина представителям казачества. Такое мнение зампредседателя омского отделения ВООПиК озвучил на казачьем круге, который прошел 25 января в Доме Союзов.
«Чтобы не растворяться в общей массе, чтобы казаки были заметны, нужно хранить свои традиции. Должно быть место, где казаки могут себя представить. Организация „Казаки Сибири“ находится на Тимуровском проезде, кадетская школа на Поселковых улицах, а при этом кадетский корпус стоит и пустует. Говорят о том, чтобы привести в порядок кадетский корпус, нужно освоить 3 млрд рублей. На самом деле, здания в хорошем состоянии. Я предлагаю казакам взять кадетский корпус штурмом. Сколько можно слушать эти обещания, что когда-то казаков туда заселим», — заявил Игорь Коновалов.
В здании кадетского корпуса в первой половине 19 века размещалось Войсковое казачье училище для подготовки офицеров Сибирского казачьего войска.
В середине января губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о дальнейшей судьбе кадетского корпуса, здания которого простаивают больше 4 лет. Результаты обследования комплекса будут известны в марте. После этого примут решение, что делать с постройками. Одна из идей — перенос штаба Сибирского казачества в здание кадетского корпуса.
Напомним, что летом 2023 года стали вестись разговоры о планируемой застройке территории бывшего кадетского корпуса в центре Омска. В качестве инвестора называлась уральская компания «Брусника», занимающаяся строительством «Кварталов Драверта» на Левобережье.