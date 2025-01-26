Омский историк Игорь Коновалов призвал казаков «брать штурмом» кадетский корпус

В середине января губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о дальнейшей судьбе кадетского корпуса, здания которого простаивают больше 4 лет. Результаты обследования комплекса будут известны в марте. После этого примут решение, что делать с постройками. Одна из идей — перенос штаба Сибирского казачества в здание кадетского корпуса.