От запрета «попсы» до «штурма» кадетского корпуса. Как в Омске прошел казачий круг

Казаки поставили под вопрос организацию некоторых культурно-массовых мероприятий в Омске. По их мнению, недопустимо во время специальной военной операции проводить Дни города, устраивать фейерверки. А деньги эти можно было бы направить на помощь военнослужащим. Такую позицию озвучил Сергей Бунка, который сам принимал участие в СВО.