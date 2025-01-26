От запрета «попсы» до «штурма» кадетского корпуса. Как в Омске прошел казачий круг

Posted 26 января, 05:32
Published 26 января, 05:32
Modified 26 января, 05:45
Updated 26 января, 05:45
В субботу, 25 января, в актовом зале омского Дома Союзов прошел казачий круг — собрание, посвященное развитию казачьего уклада в регионе в ближайшие годы. Несколько десятков мужчин разных возрастов на протяжении почти трех часов обсуждали искусственное разделение казаков на реестровых и общественных, вопросы взаимодействия с властью, концерты поп-исполнителей, возможность введения десятины и прочие задачи. На мероприятии побывал корреспондент Города55 Евгений Игишев.
Собрание началось в субботний полдень с молитвы, которую прочитал представитель Русской православной церкви отец Игорь. Первым слово взял походный атаман Владислав Буланкин. Он затронул вопрос разделения казаков на общественных и реестровых.
«Сначала нас делили на красных и белых. Красные — это те, кто продал свою веру, заповеди своих предков, поддались на лживые обещания. Также сейчас нас на общественных и реестровых делят. „Реестр“ — это польское слово, означает „список“. Реестр был создан, чтобы одни казаки доминировали над вторыми, чтобы внести разлад. Сейчас у нас здесь присутствуют представители 12 казачьих организаций», — рассказал Буланкин.
Казак Сергей Бунка рассказал, что часто в отношении казачества можно услышать слово «ряженый».
«Необходимо быть честными перед собой, что у данного высказывания есть основания. Зачастую, к „ряженым“ относят культурные и народные выступления казаков. Я с этим не согласен. Но, возможно, это заключается из-за любви наших казаков к разным медалям, приуроченным к культурным событиям. Предлагаю запретить выдачу таких медалей. Это снижает уважение народа к казачеству. Разрешить вручение грамот, но в закрытых частях при проведении своих собраний», — предложил Бунка.
Казаки поставили под вопрос организацию некоторых культурно-массовых мероприятий в Омске. По их мнению, недопустимо во время специальной военной операции проводить Дни города, устраивать фейерверки. А деньги эти можно было бы направить на помощь военнослужащим. Такую позицию озвучил Сергей Бунка, который сам принимал участие в СВО.
«Мероприятия, посвященные Дню города, во время войны. Ребята, вы ничего не попутали? Людей хоронят. Чему радоваться? Я согласен, что во время Великой Отечественной войны проходили концерты в знак протеста против фашисткой оккупации. Но попсу собирать, чтобы люди веселились… Почему мы пляшем и танцуем, когда ребята гибнут? А может администрация будет проводить мероприятия, чтобы собирать средства, на фронт отправлять?» — задается вопросами Сергей Бунка.
Напомним, в декабре 2024 года казаки потребовали запретить концерт Леонида Агутина и «Квартета И», которые якобы являются проукраинскими исполнителями. Однако мероприятие пройдет в намеченную дату.
Сергей Бунка составил обращение к президенту России Владимиру Путину. Казак зачитал текст письма. Приводим небольшую часть:
«Наши артисты не ездят по фронтам с концертами, считают это опасным. У них нет смелости поддерживать свою страну, так как это не выгодно и чревато потерей возможности выезда за рубеж. Многие артисты выступали против СВО. Во многих городах проходят непонятные торжества. Эти деньги можно было бы пустить на производство самолетов и ракет. Такие лица, как Агутин, Укупник, Арбенина и им подобные позорят нашу страну и народ. Думаю, какую-то цензуру стоит предусмотреть», — рассказал казак.
Сергей Бунка считает, что необходимо спросить у самого общества, какую люди хотят слушать музыку и какие фильмы смотреть. По мнению казака, каждый гражданин должен иметь возможность заказать в ресторане гимн России или марш «Прощание Славянки», и никто не посмел бы выступить против.
Также о моральном облике высказался и священнослужитель отец Игорь.
«Культура начинается с того, что заходишь в любой торговый центр, а там уже играет иностранная музыка. Тебе уже меняют сознание. Надо запретить в наших магазинах иностранную музыку. Хотя бы с этого надо начать», — считает представитель духовенства.
Отношения с региональной властью у общественных казаков складываются не всегда просто.
«Против объединения с губернатором в общественной работе по одной причине. Я сам за Донецк воевал, но я не понимаю, как можно было отдать снегоуборочную технику в ДНР. Работать с губернатором общественным организациям (казачьим — прим. ред.) — неправильно. Не буду говорить про реестровых. Народный контроль должен быть при полномочном представителе президента», — считает Сергей Бунка.
Казак предложил создать «Омсовет», который позволит общаться с региональным правительством, чтобы быть услышанными. В противостоянии с властью прослеживается историческая параллель.
«У нас улица названы фамилиями революционеров-террористов. Или мы чтим память казаков, и государство идет нам навстречу, или мы отдельно от государства. Это вопрос очень острый», — высказался атаман Владислав Буланкин.
Противоположную точку зрения озвучил атаман Владимир Вяткин. Он является главой омского отделения «Союза казаков-воинов России и Зарубежья»
«Надо сейчас сплотиться с властью. Какая она ни есть, она — власть на данный момент времени. Поставленная президентом, выбранная народом. Мы должны вместе идти. Мы — казаки! Воины мы!» — уверен Вяткин.
На казачьем круге присутствовал представитель УМВД России по Омской области Алексей Забегаев. Он сообщил, что в прошлом году 691 казак привлекался для патрулирования улиц. В полиции заинтересованы в сотрудничестве из-за недокомплекта личного состава в ведомстве.
Развитие казачества и сохранение культуры требует определенных финансовых вливаний. Одним из источников средств могла стать десятина.
«Про десятину — это любо. Надо создавать какой-то фонд наш казачий», — считает Владимир Вяткин.
С ним согласен и священник отец Игорь. Церковь готова помочь в развитии казачества. Священнослужитель объяснил, как будет работать десятина.
«Для контроля из казаков назначается самый честный. А комиссия, которая принимает десятину в фонд, потом отчитывается в конце каждого месяца, куда потрачены деньги. Десятая часть — это много при сегодняшней непростой жизни. И давать необходимо по возможности», — считает отец Игорь.
Одним из центров объединения казаков мог бы стать кадетский корпус на улице Ленина. В здании в первой половине 19 века располагалось Войсковое казачье училище для подготовки офицеров. Омский историк и краевед Игорь Коновалов призвал передать одно из помещений представителям казачества.
«Чтобы не растворяться в общей массе, чтобы казаки были заметны, нужно хранить свои традиции. Должно быть место, где казаки могут себя представить. Организация „Казаки Сибири“ находится на Тимуровском проезде, кадетская школа на Поселковых улицах, а при этом кадетский корпус стоит и пустует. Говорят о том, чтобы привести в порядок кадетский корпус, нужно освоить 3 млрд рублей. На самом деле, здания в хорошем состоянии. Я предлагаю казакам взять кадетский корпус штурмом. Сколько можно слушать эти обещания, что когда-то казаков туда заселим», — заявил Игорь Коновалов.
Круг начался с вопроса о разделении казаков на реестровых и общественных. Им же и закончился. Перед собравшимися выступил врач-хирург Марьяновской ЦРБ Александр Максименко, который недавно вернулся с СВО. По словам Максименко, сейчас в спецоперации принимает участие немало представителей казачества.
«Мы были на Бахмутском направлении. На войне никто не делил себя на „общественников“ или реестровых. Вопрос этот надо закрыть. А то у нас много атаманчиков развелось без войска. Награды себе лепят, чины раздают. Казакам необходимо объединиться», — заключил Александр Максименко.
Казачество, как ни крути, стало частью омского политического поля. Они уже влияют на некоторые сферы жизни омичей, но договориться между собой у «общественников» и реестровых пока не получается. Прошедший круг показал, что желание к объединению есть. Выходит, что теперь слово остается за реестровыми казаками.
Ранее Город55 разбирал, почему два основных лагеря казачества в регионе тихо враждуют несколько лет: