В Омске на улице 10 лет Октября снесут жилой дом

Posted 24 января, 09:26
Published 24 января, 09:26
Modified 24 января, 10:42
Updated 24 января, 10:42
В Омске на улице 10 лет Октября, 178/5 планируют изъять 8 квартир у местных жителей. Дом пойдет под снос. Постановление 22 января подписал мэр Сергей Шелест.
Деревянный двухэтажный барак был построен в 1952 году. Сейчас дом признан аварийным и подлежит расселению. Площадь земельного участка под зданием составляет 527 квадратных метров. Земля отойдет под муниципальные нужды.
Ранее Город55 рассказывал, что двухэтажку на 2-й Кировской признали аварийной. Дом необходимо расселить до конца 2031 года.