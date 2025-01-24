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Posted 24 января, 09:26

Published 24 января, 09:26

Modified 24 января, 10:42

Updated 24 января, 10:42

Дом построен в середине прошлого века

В Омске на улице 10 лет Октября снесут жилой дом

24 января 2025, 09:26
Фото: 2Gis / скриншот. Дом построен в середине прошлого века
Барак признали аварийным и подлежащим расселению. Земля под зданием отойдет под муниципальные нужды.

В Омске на улице 10 лет Октября, 178/5 планируют изъять 8 квартир у местных жителей. Дом пойдет под снос. Постановление 22 января подписал мэр Сергей Шелест.

Деревянный двухэтажный барак был построен в 1952 году. Сейчас дом признан аварийным и подлежит расселению. Площадь земельного участка под зданием составляет 527 квадратных метров. Земля отойдет под муниципальные нужды.

Ранее Город55 рассказывал, что двухэтажку на 2-й Кировской признали аварийной. Дом необходимо расселить до конца 2031 года.

В Омске официально признан аварийным очередной жилой дом
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#Евгений Игишев#Омск#Снос#Сергей Шелест#Расселение#Жилой дом#10 лет Октября
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