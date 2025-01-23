В Омске официально признан аварийным очередной жилой дом

Стоит отметить, что расселение аварийных домов в Омске происходит очень медленно. В конце 2024 года глава профильного департамента мэрии объяснила депутатам Горсовета, что фактически существуют 3 очереди: в одной стоят жильцы домов, признанных аварийными давно, в другой — жильцы домов, получивших такой статус после 2017 года, в третьей — люди, уже выигравшие судебную тяжбу с муниципалитетом.