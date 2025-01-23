В Омске официально признан аварийным очередной жилой дом

Posted 23 января, 12:18
Published 23 января, 12:18
Modified 23 января, 12:18
Updated 23 января, 12:18
Мэр Омска Сергей Шелест подписал вчера, 22 января, постановление о признании аварийным и подлежащим сносу очередного жилого дома. На этот раз речь идет о двухэтажке на 2-й Кировской, в Кировском округе. Решении принято на основании заключения межведомственной комиссии.
«Установить срок отселения физических и юридических лиц из многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 31 декабря 2031 года», — говорится в документе.
Стоит отметить, что расселение аварийных домов в Омске происходит очень медленно. В конце 2024 года глава профильного департамента мэрии объяснила депутатам Горсовета, что фактически существуют 3 очереди: в одной стоят жильцы домов, признанных аварийными давно, в другой — жильцы домов, получивших такой статус после 2017 года, в третьей — люди, уже выигравшие судебную тяжбу с муниципалитетом.
Сегодня, 23 января, стало известно, что глава Следкома Александр Бастрыкин взял под свой контроль дело об аварийном омском доме с износом 86%.