«Устойчивая положительная динамика»: в Омске оценили изменения на мосту у Телецентра

Posted 15 января, 11:01
Published 15 января, 11:01
Modified 15 января, 11:03
Updated 15 января, 11:03
Специалисты оценили промежуточные результаты реверсивного движения, организованного на омском мосту имени 60 лет ВЛКСМ. Как рассказал в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест, были проанализированы данные за период с 6 по 14 января, и выявлена «устойчивая положительная динамика»: время проезда на общественном транспорте по ряду направлений существенно уменьшилось.
«Мы видим неплохие данные по итогам первых десяти дней работы по новой схеме движения, по ряду позиций показатели достигают 50-60%. Свою положительную роль сыграли, в том числе, принятые корректировки режимов светофорного регулирования на мосту и подходах к нему».
В частности, время проезда от СибАДИ до остановки «Проспект Комарова» уменьшилось до 9 минут (прежде это были 19 минут днем м 24 минуты вечером). От СибАДИ до КДЦ «Маяковский» теперь множно доехать за 15 минут (было 22 минуты днем и 24 вечером). Время проезда от Старозагородной рощи до проспекта Комарова уменьшилось в утренний час пик с 27 до 20 минут, в вечерний час пик — с 31 до 14 минут, а в межпиковое время с 29 до 13 минут.
В администрации обещают и дальше следить за ситуацией, чтобы в случае необходимости принять дополнительные меры.
Напомним: активная фаза капремонта моста имени 60 лет ВЛКСМ началась 30 ноября 2024 года. С этого времени городским властям приходится прикладывать серьезные усилия, чтобы минимизировать неудобства для омичей.