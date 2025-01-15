«Устойчивая положительная динамика»: в Омске оценили изменения на мосту у Телецентра

В частности, время проезда от СибАДИ до остановки «Проспект Комарова» уменьшилось до 9 минут (прежде это были 19 минут днем м 24 минуты вечером). От СибАДИ до КДЦ «Маяковский» теперь множно доехать за 15 минут (было 22 минуты днем и 24 вечером). Время проезда от Старозагородной рощи до проспекта Комарова уменьшилось в утренний час пик с 27 до 20 минут, в вечерний час пик — с 31 до 14 минут, а в межпиковое время с 29 до 13 минут.