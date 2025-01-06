Изменились сроки: что известно о запуске реверсивного движения на мосту у Телецентра

Posted 6 января, 08:14
Published 6 января, 08:14
Modified 6 января, 08:27
Updated 6 января, 08:27
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что работы по организации реверсивного движения на мосту имени 60-летия ВЛКСМ подходят к завершению. Сейчас специалисты настраивают режимы работы светофоров, устанавливают дорожные знаки и завершают монтаж разделительных столбов — делиниаторов.
Реверсивное движение на мосту, где идет дорогостоящий капитальный ремонт, начнет полноценно работать уже 8 января — на день раньше запланированного срока. Это позволит автомобилистам в спокойный выходной день привыкнуть к новой схеме движения.
Напомним, в ночь с 4 на 5 января движение по мосту было полностью перекрыто для установки делиниаторов. Ранее Город55 подробно писал, как будет работать реверс.