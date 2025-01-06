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Posted 6 января, 08:14

Published 6 января, 08:14

Modified 6 января, 08:27

Updated 6 января, 08:27

В Омске запланирован досрочный запуск реверса на мосту у Телецентра

Изменились сроки: что известно о запуске реверсивного движения на мосту у Телецентра

6 января 2025, 08:14
Фото: gorod55.ru.

В Омске запланирован досрочный запуск реверса на мосту у Телецентра

Реверс начнет работать на день раньше.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что работы по организации реверсивного движения на мосту имени 60-летия ВЛКСМ подходят к завершению. Сейчас специалисты настраивают режимы работы светофоров, устанавливают дорожные знаки и завершают монтаж разделительных столбов — делиниаторов.

Реверсивное движение на мосту, где идет дорогостоящий капитальный ремонт, начнет полноценно работать уже 8 января — на день раньше запланированного срока. Это позволит автомобилистам в спокойный выходной день привыкнуть к новой схеме движения.

Напомним, в ночь с 4 на 5 января движение по мосту было полностью перекрыто для установки делиниаторов. Ранее Город55 подробно писал, как будет работать реверс.

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#Диана Рязанцева#Омск#Мост#Капитальный ремонт#Дорожные знаки#Светофоры#Телецентр#Реверсивное движение#Делиниаторы
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