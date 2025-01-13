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Posted 13 января, 08:03

Published 13 января, 08:03

Modified 13 января, 08:24

Updated 13 января, 08:24

Омичам стал известен обновленный график реверсивной полосы

В мэрии Омска обновили расписание реверсивного движения на мосту у Телецентра

13 января 2025, 08:03
Фото: Изображение Midjourney. Омичам стал известен обновленный график реверсивной полосы
Обновленное расписание начнет действовать завтра со второй половины дня.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что вместе с сотрудниками Госавтоинспекции и дептранса проанализировали, как работает реверсивное движение на мосту у Телецентра. За первую неделю удалось заметить, что пробок стало меньше, но появились и проблемы, требующие оперативного решения.

Чтобы улучшить ситуацию, специалисты подготовили изменения в настройке светофоров. Уже завтра после обеда изменят время включения и продолжительность зеленого сигнала для средней полосы. Это сделают с учетом предложений омичей и выводов экспертов. Мониторинг дорожной обстановки на мосту и прилегающих улицах будет продолжаться. Если текущие корректировки не дадут нужного эффекта, специалисты снова внесут изменения.

Подробное расписание реверсивного движения мэр Сергей Шелест опубликовал в своем телеграм-канале:

Расписание реверсивного движения
Расписание реверсивного движения. Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

Напомним, что с первых дней работы реверсивного движения мост у Телецентра стал центром бурных обсуждений среди автомобилистов. Многие омичи начали жаловаться на постоянные пробки в час пик. По их мнению, вместо того чтобы облегчить проезд, новая схема движения ухудшила ситуацию, особенно утром и вечером. Идея реверса направлена на то, чтобы разгрузить мост и подъезды к нему. Но пока изменения воспринимаются горожанами неоднозначно.

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#Диана Рязанцева#Пробки#Омск#Омичи#Схема движения#Госавтоинспекция#Светофоры#Дептранс#Дорожная обстановка#Мост имени 60-летия ВЛКСМ#Реверсивное движение
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