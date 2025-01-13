В мэрии Омска обновили расписание реверсивного движения на мосту у Телецентра

Напомним, что с первых дней работы реверсивного движения мост у Телецентра стал центром бурных обсуждений среди автомобилистов. Многие омичи начали жаловаться на постоянные пробки в час пик. По их мнению, вместо того чтобы облегчить проезд, новая схема движения ухудшила ситуацию, особенно утром и вечером. Идея реверса направлена на то, чтобы разгрузить мост и подъезды к нему. Но пока изменения воспринимаются горожанами неоднозначно.