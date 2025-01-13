В мэрии Омска обновили расписание реверсивного движения на мосту у Телецентра

Posted 13 января, 08:03
Published 13 января, 08:03
Modified 13 января, 08:24
Updated 13 января, 08:24
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что вместе с сотрудниками Госавтоинспекции и дептранса проанализировали, как работает реверсивное движение на мосту у Телецентра. За первую неделю удалось заметить, что пробок стало меньше, но появились и проблемы, требующие оперативного решения.
Чтобы улучшить ситуацию, специалисты подготовили изменения в настройке светофоров. Уже завтра после обеда изменят время включения и продолжительность зеленого сигнала для средней полосы. Это сделают с учетом предложений омичей и выводов экспертов. Мониторинг дорожной обстановки на мосту и прилегающих улицах будет продолжаться. Если текущие корректировки не дадут нужного эффекта, специалисты снова внесут изменения.
Подробное расписание реверсивного движения мэр Сергей Шелест опубликовал в своем телеграм-канале:
Напомним, что с первых дней работы реверсивного движения мост у Телецентра стал центром бурных обсуждений среди автомобилистов. Многие омичи начали жаловаться на постоянные пробки в час пик. По их мнению, вместо того чтобы облегчить проезд, новая схема движения ухудшила ситуацию, особенно утром и вечером. Идея реверса направлена на то, чтобы разгрузить мост и подъезды к нему. Но пока изменения воспринимаются горожанами неоднозначно.