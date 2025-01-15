На СВО погиб инструктор омского детского патриотического клуба

Posted 15 января, 08:38
Published 15 января, 08:38
Modified 15 января, 08:40
Updated 15 января, 08:40
В четверг, 16 января, состоится прощание с военнослужащим Максимом Семенютой, погибшим в ходе специальной военной операции. Церемония начнется в 10 часов в прощальном зале по адресу улица Партизанская, 20. Об этом сообщили в Совете атаманов казачьего народа.
Военнослужащий был инструктором кадетского учебного центра ВПК «Граница».
Город55 выражает соболезнования родным и близким Максима Семенюты.