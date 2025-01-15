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Posted 15 января, 08:38

Published 15 января, 08:38

Modified 15 января, 08:40

Updated 15 января, 08:40

Церемония состоится в прощальном зале на улице Партизанская

На СВО погиб инструктор омского детского патриотического клуба

15 января 2025, 08:38
Фото: Изображение Midjourney. Церемония состоится в прощальном зале на улице Партизанская
Сюжет
Специальная военная операция
Прощание с военнослужащим Максимом Семенютой состоится 16 января.

В четверг, 16 января, состоится прощание с военнослужащим Максимом Семенютой, погибшим в ходе специальной военной операции. Церемония начнется в 10 часов в прощальном зале по адресу улица Партизанская, 20. Об этом сообщили в Совете атаманов казачьего народа.

Военнослужащий был инструктором кадетского учебного центра ВПК «Граница».

Город55 выражает соболезнования родным и близким Максима Семенюты.

В Омске появится еще одна мемориальная доска с именем погибшего на СВО
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#Евгений Игишев#Общество#Прощание#Военнослужащий#Специальная военная операция#Соболезнования#Церемония
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