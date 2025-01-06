Наследие Омска: в 2024 году восстановили три памятника культуры

Posted 6 января, 09:53
Published 6 января, 09:53
Modified 6 января, 10:43
Updated 6 января, 10:43
В Омской области на охране находятся почти 2 000 объектов культурного наследия, среди которых здания, монументы и мемориалы. По закону их сохранность обязаны обеспечивать собственники. Об этом сообщает министерство культуры Омской области.
Среди отремонтированных сооружение — «Ансамбль центральной электрической станции: Станция водонасосная» 1915–1916 годов постройки на улице Некрасова. В нем укрепили грунты, восстановили кровлю, фасады и карнизный декор. Также смонтировали современные инженерные системы, однако здание пока не используется.
Вторым объектом стало здание бывшего общественного собрания 1859 года на улице Ленина. Это редкий пример декора в стиле «барокко» в Омске. На здании обновили фасады, кровлю и внутренние помещения.
Третий объект — здание бывшего Кадышевского почтово-телеграфного отделения конца XIX века на улице Тарской. В нем укрепили грунты, отремонтировали кровлю, фасады и цокольный этаж. Сейчас в здании работает управление судебного департамента Омской области.
Также в регионе начали готовить к ремонту памятники Великой Отечественной войны, чтобы завершить работы к 80-летию Победы.
Напомним, минкульт Омской области отказался признавать памятником одно из зданий старого Кадетского корпуса по адресу улица Ленина.