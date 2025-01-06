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Posted 6 января, 09:53

Published 6 января, 09:53

Modified 6 января, 10:43

Updated 6 января, 10:43

В Омске в 2024 году капитально отремонтировали три исторических здания

Наследие Омска: в 2024 году восстановили три памятника культуры

6 января 2025, 09:53
Фото: gorod55.ru.

В Омске в 2024 году капитально отремонтировали три исторических здания

В Омске завершены капитальные ремонты объектов культурного наследия, каждый из которых имеет важную историческую ценность для региона.

В Омской области на охране находятся почти 2 000 объектов культурного наследия, среди которых здания, монументы и мемориалы. По закону их сохранность обязаны обеспечивать собственники. Об этом сообщает министерство культуры Омской области.

Среди отремонтированных сооружение — «Ансамбль центральной электрической станции: Станция водонасосная» 1915–1916 годов постройки на улице Некрасова. В нем укрепили грунты, восстановили кровлю, фасады и карнизный декор. Также смонтировали современные инженерные системы, однако здание пока не используется.

«Ансамбль центральной электрической станции: Станция водонасосная» 1915–1916 гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Некрасова, д. 1 (литера Ж)
«Ансамбль центральной электрической станции: Станция водонасосная» 1915–1916 гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Некрасова, д. 1 (литера Ж). Фото: Министерство культуры Омской области

Вторым объектом стало здание бывшего общественного собрания 1859 года на улице Ленина. Это редкий пример декора в стиле «барокко» в Омске. На здании обновили фасады, кровлю и внутренние помещения.

«Здание бывшего общественного собрания» 1859 года постройки расположено по адресу: г. Омск, ул. Ленина, 25
«Здание бывшего общественного собрания» 1859 года постройки расположено по адресу: г. Омск, ул. Ленина, 25. Фото: Министерство культуры Омской области

Третий объект — здание бывшего Кадышевского почтово-телеграфного отделения конца XIX века на улице Тарской. В нем укрепили грунты, отремонтировали кровлю, фасады и цокольный этаж. Сейчас в здании работает управление судебного департамента Омской области.

«Здание бывшего Кадышевского почтово-телеграфного отделения», конец 19 века, расположенный по адресу: г. Омск, ул. Тарская, 15
«Здание бывшего Кадышевского почтово-телеграфного отделения», конец 19 века, расположенный по адресу: г. Омск, ул. Тарская, 15. Фото: Министерство культуры Омской области

Также в регионе начали готовить к ремонту памятники Великой Отечественной войны, чтобы завершить работы к 80-летию Победы.

Напомним, минкульт Омской области отказался признавать памятником одно из зданий старого Кадетского корпуса по адресу улица Ленина.

Омский минкульт отказался признавать памятником одно из зданий Кадетского корпуса
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#Диана Рязанцева#Омск#Великая Отечественная война#Капитальный ремонт#Памятники культуры#Историческая ценность
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