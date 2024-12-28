Омский минкульт отказался признавать памятником одно из зданий Кадетского корпуса

Posted 28 декабря, 06:14
Published 28 декабря, 06:14
Modified 28 декабря, 06:19
Updated 28 декабря, 06:19
Одно из зданий старого Кадетского корпуса, расположенных в самом центре Омска, не будет признано объектом культурного наследия или памятником истории и культуры. Это следует из проекта приказа минкульта Омской области, опубликованного на официальном портале регионального правительства. В документе речь идет о здании спорткомплекса общевойскового училища, расположенном по адресу улица Ленина, дом 26, и построенном в 1968 году.
До 30 декабря текущего года будут приниматься предложения и замечания по данному проекту приказа. В документе фигурирует еще одно здание, которое тоже не будет признано памятником, — «Жилой дом Сичкаревых» на Октябрьской улице, построенное в начале XX века.
Напомним: кадеты переехали с улицы Ленина в на Левобережье, так как здания старого Кадетского корпуса были признаны аварийными в 2018 году. За прошедшие годы власти так и не решили, что с этими зданиями делать. Между тем главное здание было построено еще в 1826 году и является объектом культурного наследия федерального значения.