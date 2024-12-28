Омский минкульт отказался признавать памятником одно из зданий Кадетского корпуса

Напомним: кадеты переехали с улицы Ленина в на Левобережье, так как здания старого Кадетского корпуса были признаны аварийными в 2018 году. За прошедшие годы власти так и не решили, что с этими зданиями делать. Между тем главное здание было построено еще в 1826 году и является объектом культурного наследия федерального значения.