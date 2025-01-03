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Posted 3 января, 06:32

Published 3 января, 06:32

Modified 3 января, 06:34

Updated 3 января, 06:34

Омский офтальмолог отправилась спасать птиц в эпицентре экологический катастрофы

Омская семья встала на защиту природы: врач спасает птиц на Черном море

3 января 2025, 06:32
Фото: МЧС России.

Омский офтальмолог отправилась спасать птиц в эпицентре экологический катастрофы

Врач-офтальмолог из Омска Вероника Губенко вместе с мужем отправились на побережье Черного моря, чтобы стать волонтерами и помочь очистить территорию от нефтепродуктов.

Заведующая миопическим центром Клинической офтальмологической больницы им. В. П. Выходцева, врач-офтальмолог Вероника Губенко, вместе с мужем отправились на побережье Черного моря, чтобы стать волонтерами в очистке региона от нефтепродуктов. Несмотря на то, что они планировали провести новогодние праздники в отдыхе, увидев последствия экологической катастрофы, супруги решили помочь.

Супруги не смогли пройти мимо катастрофы
Супруги не смогли пройти мимо катастрофы. Фото: Пресс-служба Минздрава Омской области

Женщина, используя свои медицинские навыки, занимается спасением птиц, пострадавших от нефтяного загрязнения. Она вводит сорбенты через зонд, закапывает глаза и делает инъекции, чтобы помочь пернатым подопечным. Ее муж, в свою очередь, занимается переноской канистр с отработанной водой, участвую в процессе очистки.

«Поехали отдыхать, но раз такая беда, надо помогать», — пояснила Вероника Губенко.

Напомним, в Краснодарском крае был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за масштабного разлива мазута в акватории Черного моря

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#Диана Рязанцева#Омск#Волонтеры#Нефтепродукты#Черное море#Экологическая катастрофа
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