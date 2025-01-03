Омская семья встала на защиту природы: врач спасает птиц на Черном море

Posted 3 января, 06:32
Published 3 января, 06:32
Modified 3 января, 06:34
Updated 3 января, 06:34
Заведующая миопическим центром Клинической офтальмологической больницы им. В. П. Выходцева, врач-офтальмолог Вероника Губенко, вместе с мужем отправились на побережье Черного моря, чтобы стать волонтерами в очистке региона от нефтепродуктов. Несмотря на то, что они планировали провести новогодние праздники в отдыхе, увидев последствия экологической катастрофы, супруги решили помочь.
Женщина, используя свои медицинские навыки, занимается спасением птиц, пострадавших от нефтяного загрязнения. Она вводит сорбенты через зонд, закапывает глаза и делает инъекции, чтобы помочь пернатым подопечным. Ее муж, в свою очередь, занимается переноской канистр с отработанной водой, участвую в процессе очистки.
«Поехали отдыхать, но раз такая беда, надо помогать», — пояснила Вероника Губенко.
Напомним, в Краснодарском крае был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за масштабного разлива мазута в акватории Черного моря