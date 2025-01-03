Омская семья встала на защиту природы: врач спасает птиц на Черном море

Заведующая миопическим центром Клинической офтальмологической больницы им. В. П. Выходцева, врач-офтальмолог Вероника Губенко, вместе с мужем отправились на побережье Черного моря, чтобы стать волонтерами в очистке региона от нефтепродуктов. Несмотря на то, что они планировали провести новогодние праздники в отдыхе, увидев последствия экологической катастрофы, супруги решили помочь.