Бешенство: в чем опасность заболевания для людей, симптомы, профилактика

Инкубационный период бешенства (скрытое течение болезни, когда человек не подозревает о том, что заражен) может продолжаться от восьми дней до одного года. Такой разброс во времени зависит от того, в какое место на теле укусило больное животное (чем дальше от головы место укуса, тем дольше будет развиваться болезнь), а также от возраста пострадавшего, масштаба повреждения и др. Чаще всего вирус никак не проявляет себя на протяжении сорока дней.