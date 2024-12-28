Бешенство: в чем опасность заболевания для людей, симптомы, профилактика

Posted 28 декабря, 09:21
Published 28 декабря, 09:21
Modified 28 декабря, 09:23
Updated 28 декабря, 09:23
Бешенство, которое еще называют гидрофобией или водобоязнью, — это опасная природно-очаговая инфекция. После проникновения в кровь возбудителя, который передается при укусе, оцарапывании или ослюнении больным животным, у человека есть немного времени, чтобы успеть обратиться за медпомощью и сделать прививку, — только в этом случае он выживет. Если же у заразившегося появились первые симптомы бешенства, спасти его уже не получится.
Первым упоминанием о бешенстве у собак считается описание похожих симптомов в труде древнегреческого философа Демокрита, датируемого V веком до н. э. А уже в I веке н. э. древнеримский ученый Авл Корнелий Цельс описал похожую болезнь у человека, назвав ее гидрофобией. Он же предположил, что заражение бешенством происходит во время укуса собакой.
Возбудителем бешенства является одноименный вирус — на латыни он называется Rabies virus. Он размножается в нервных клетках организма, и при попадании в спинной и головной мозг вызывает менингоэнцефалит. Смерть заразившегося человека или животного наступает в результате асфиксии (удушья) и остановки сердца.
Вирус бешенства бывает диким (попадающим в организм при контакте с зараженным животным и способным вызвать заболевание) и фиксированным (не опасным — лабораторным, который вводится во время прививки).
Вызывающий это опасное заболевание возбудитель неустойчив к внешним воздействиям: солнечные лучи для него губительны, как и нагревание до плюс шестидесяти градусов, а также воздействие дезинфицирующих средств. Но зато вирус относительно хорошо переносит низкие температуры — так, при нуле градусов он сохраняет жизнеспособность в течение нескольких недель, но при этом становится менее заразным. А вот при замораживании и последующей разморозке вирус бешенства погибает.
Инкубационный период бешенства (скрытое течение болезни, когда человек не подозревает о том, что заражен) может продолжаться от восьми дней до одного года. Такой разброс во времени зависит от того, в какое место на теле укусило больное животное (чем дальше от головы место укуса, тем дольше будет развиваться болезнь), а также от возраста пострадавшего, масштаба повреждения и др. Чаще всего вирус никак не проявляет себя на протяжении сорока дней.
Как отмечается на сайте Роспотребнадзора по Астраханской области со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), чаще всего люди заражаются бешенством от собак — в России это примерно шестьдесят процентов случаев. Также человек может получить вирус от животных и даже от птиц. Кроме того, известны крайне редкие случаи передачи инфекции от человека к человеку, хотя и считается, что это практически невозможно.
Чаще всего переносчиками вируса бешенства становятся заболевшие дикие животные — лисы, белки, еноты, волки, летучие мыши и др. По сути, источником заражения может стать любое теплокровное животное. Кроме того, опасность могут представлять и домашние питомцы, которые получили укус от больного дикого или бездомного животного во время драки, лесной прогулки или самовыгула при проживании на даче.
От больного животного к другому животному или человеку возбудитель бешенства передается через укус, а также при попадании слюны заболевшего зверя на поврежденную кожу или слизистую.
Незамедлительно обратиться в травмпункт следует в том случае, если вас укусила бездомная собака или дикое животное. Кроме того, не стоит заниматься самолечением укусов домашней кошки или собаки — особенно если питомец бывает на самовыгуле либо есть риск, что он мог с кем-нибудь подраться и получить укус или ослюнение.
Врача необходимо посетить как можно скорее, желательно сделать это сразу после получения травмы либо в течение первых суток. В совсем крайнем случае, у пострадавшего будет максимум две недели, чтобы сделать прививку, — не больше. Только в этом случае вакцина будет эффективной и сможет предотвратить заболевание бешенством.
Бешенство развивается поэтапно, периоды болезни последовательно сменяют друг друга. Так, после инкубационного периода всегда следует продромальный период (появляются предвестники заболевания), когда у больного могут проявиться общие признаки недомогания, он длится от одного от трех дней. Его сменяет период возбуждения (два-три дня), затем наступает паралитический период продолжительностью от одного до трех дней и смертельный исход.
В числе первых признаков бешенства:
Также заболевший может испытывать беспричинную тревожность и страх смерти — особенно, если он понимает, что мог заразиться бешенством.
С течение болезни у больного начинает возрастать чувствительность к различным раздражителям и свету, нередко отмечается появление икоты и рвоты, во рту скапливается слюна, которая из-за судорог в горле и невозможности глотать вытекает изо рта. Один из характерных симптомов бешенства — гидрофобия, когда у человека даже сама мысль о воде или ее вид вызывают новый приступ судорог.
Также нарастает возбуждение, и в приступе ярости больной может пытаться напасть на окружающих, ударить или укусить.
Затем наступает временное улучшение, когда больной успокаивается, начинает есть и пить воду, и со стороны может показаться, что он выздоравливает. Но на самом деле, это — признак приближающейся смерти, так как вскоре после «улучшения» состояния заболевшего температура его тела резко повышается, появляется тахикардия, а артериальное давление, наоборот, падает.
Больные бешенством погибают на шестой — восьмой день болезни от паралича дыхательного и сосудистого центров.
Без своевременно проведенной вакцинации после укуса зараженного животного заболевание бешенством в ста процентах случаев приводит к летальному исходу. От этой инфекции лечения на сегодняшний день нет, и лишь иммунологическая профилактика может спасти вам жизнь и здоровье — в этом случае вероятность выживаемости приближается к стопроцентной.
За все время известен лишь один задокументированный случай, когда человек, заболевший бешенством, выжил самостоятельно, не получив вакцину сразу после заражения, — таким счастливчиком в начале 2000-х стала молодая американка.
Если рассматривать возраст пострадавших, то в зоне риска, по статистике ВОЗ, находятся дети до пятнадцати лет — на них приходится порядка сорока процентов всех укусов.
Кроме того, бешенством чаще других людей рискуют заразиться сельские жители, которые не считают нужным прививать своих животных, охотники и звероловы, работники зоопарков и приютов для животных, ветврачи, любители путешествовать (особенно по территории развивающихся стран) — словом, все, кто так или иначе по роду своей деятельности, в поездке или благодаря своему хобби может столкнуться с зараженным животным.
Введение вакцины от бешенства (антирабической вакцины) является единственным способом спасти жизнь человеку, заразившемуся этой инфекцией, а для животных профилактическая прививка от бешенства — это возможность остаться в живых при встрече с носителем вируса.
У людей
Вакцинация от бешенства проводится как в плановом, так и в экстренном порядке. Планово ее делают в профилактических целях людям из группы риска, а экстренно — тем, кто пострадал от нападения животных.
Для профилактики человека, которому до этого ранее не делали прививку, вакцинируют внутримышечно (в плечо) трижды: в «нулевой», седьмой и тридцатый дни. После этого прививку повторяют через год, а затем плановую вакцинацию проводят раз в три года. Если же речь идет об экстренной вакцинации после полученного укуса, то здесь курс состоит из шести инъекций, которые делаются через определенные промежутки времени на протяжении трех месяцев.
У животных
Вакцинация животных от бешенства является единственным способом защитить их от заражения. Эта прививка безопасна, впервые ее назначают начиная с трехмесячного возраста, а в последующем делают каждый год.
Как сообщает Роспотребнадзор, еще совсем недавно в России, начиная с 1975 года, каждый год регистрировалось около трех тысяч случаев бешенства у животных и порядка десяти — у людей. Однако благодаря вакцинации в 2008–2012 годах ситуация несколько улучшилась, а к 2023 году показатели статистики по бешенству снизились более чем вдвое, хотя число людей, обратившихся в медучреждения после контактов с животными, довольно внушительно.
«Из субъектов России наибольшее число обращений (более 10 000) было зарегистрировано в Московской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге. Наибольшие относительные показатели (более 400 обращений на 100 тыс. населения) установлены в Астраханской, Волгоградской областях, Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Республике Северная Осетия. В Орловской, Липецкой, Курганской, Рязанской и Кировской областях, Хабаровском и Краснодарском краях, республиках Хакасия, Алтай, Калмыкия, Тыва, Крым и Кабардино-Балкария, Ненецком автономном округе отмечено 300 — 400 обращений на 100 тыс. населения», — отмечается в сообщении ведомства.
По ситуации с бешенством в 2024 году пока имеются лишь разрозненные данные. В частности, в ноябре этого года было выявлено 79 случаев заболевания бешенством. Как сообщается на сайте Федерального центра охраны здоровья животных, наибольшее количество случаев заражения бешенством зарегистрировано в Смоленской, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской, Белгородской и Астраханской областях, а также в ЛНР и ДНР.