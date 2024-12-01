Анемия простыми словами: что это за заболевание и чем оно опасно

Как отмечают в минздраве РФ, анемия или малокровие— это состояние, при котором в крови снижается количество красных кровяных клеток или уровень гемоглобина. Гемоглобин — это белок, который помогает переносить кислород по всему организму. Если его недостаточно, ткани получают меньше кислорода, что может вызвать усталость, слабость, головокружение и затрудненное дыхание.