«Россия — это Россия»: Райан Спунер рассказал, что сейчас происходит в «Авангарде»

— Мне кажется, он не знал, как вытащить из меня максимум. Тяжело объяснить, но мне казалось, что всегда меня делали виноватым. Мне скоро 33, я уже шесть лет в КХЛ, 13 лет играю на профессиональном уровне и прекрасно все понимаю. Одно дело, когда я играю плохо, но мне казалось, что всякий раз, если после пары хороших матчей я или команда плохо проведет игру, то сажают именно меня. Возможно, мы просто не подходили друг к другу… То есть он отличный мужик, очень дружелюбный, но мы просто не сработались.