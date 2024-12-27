«Россия — это Россия»: Райан Спунер рассказал, что сейчас происходит в «Авангарде»

Posted 27 декабря, 10:26
Published 27 декабря, 10:26
Modified 27 декабря, 10:28
Updated 27 декабря, 10:28
Нападающий «Авангарда» Райан Спунер дал большое интервью «Чемпионату», в котором рассказал об особенностях игры в России, состоянии «Авангарда» сейчас и по ходу сезона, а также сложных отношениях с экс-главным тренером Сергеем Звягиным.
В декабре Спунер принял участие в Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге, из-за которого все клубы КЛХ приостановили матчи. Форвард назвал такой турнир «прикольной идеей» и решил провести паузу в чемпионате на льду СКА Арены.
— Большинство игроков очень ждали паузу, чтобы отдохнуть, а ты приехал сюда. Почему? Тебе понравилась идея сборной мира?
— В прошлом году я ездил в Дубай на неделю. В этом году наша команда не получила длинной паузы, и я собирался в Москву. Это близко к Петербургу, меня пригласили приехать, и это показалось прикольной идеей. Можно сыграть с другими канадцами и все такое, это классно.
— Для чего вообще легионерам этот турнир? Вы не за национальную команду играете, ощущения, должно быть, немного странные?
— Насколько я понял, дело в том, что сборная России сейчас не может играть на международных турнирах. Здесь еще Беларусь, Казахстан, и им нужна была четвертая команда, так что организаторы подошли к делу креативно и решили пригласить легионеров. Это классная концепция и отличный турнир. Конечно, тяжело подходить к турниру со слишком соревновательным настроем, потому что это не национальная команда, не сборная Канады, а просто группа ребят, которые приехали сыграть в хоккей. Но все равно здорово приехать сюда, встретиться со всеми.
— То есть вы это воспринимаете больше как Матч звезд, возможность показать себя?
— Я бы так не сказал. Надо просто получать удовольствие от игры. В любом матче всегда хочется выиграть, так что надо выходить и стараться это сделать. Но для меня это возможность хорошо провести время, так пока и получается.
— Каким этот матч был для вас как для канадца?
— Я же уже шесть лет тут и против сборной России играл, пару лет назад на Кубке Первого канала, так что для меня это просто очередной матч. Я на любой матч всю карьеру выхожу и стараюсь сыграть как можно лучше. Все очень просто, если думать в таком ключе.
— Приятно, что «Авангард» ушел на перерыв, одержав две хорошие победы подряд, вернулся в зону плей-офф?
— Пауза — это всегда неплохо. Всегда хорошо, когда можно отдохнуть, ментально перезагрузиться.
— Ушли-то в хорошем настроении? Вроде для «Авангарда» ситуация начала переламываться в лучшую сторону.
— Да, мы хорошо играли перед перерывом, это положительный момент. Приезжает новый тренер, перерыв — идеальное для этого время.
Вы приехали, провели несколько встреч, потом выпали из состава на пять-шесть матчей. Звягин был недоволен вашей игрой, а когда он ушел, что-то изменилось. Эмоции?
— Мне кажется, он не знал, как вытащить из меня максимум. Тяжело объяснить, но мне казалось, что всегда меня делали виноватым. Мне скоро 33, я уже шесть лет в КХЛ, 13 лет играю на профессиональном уровне и прекрасно все понимаю. Одно дело, когда я играю плохо, но мне казалось, что всякий раз, если после пары хороших матчей я или команда плохо проведет игру, то сажают именно меня. Возможно, мы просто не подходили друг к другу… То есть он отличный мужик, очень дружелюбный, но мы просто не сработались.
— Обстановка в команде сейчас изменилась?
— В последнее время стало лучше. В любой команде, когда она проигрывает, ощущается давление на тренеров и на всех остальных. Люди становятся напряженными, начинают нервничать, пропадает уверенность в игре. Не самая подходящая обстановка для достижения успеха. Но это мир хоккея, да и вообще любого бизнеса, у которого дела идут не лучшим образом. Надо просто оставаться на позитиве, улыбаться и стараться получать удовольствие. Игроку больше ничего и не остается.
— Есть ощущение, что «Авангард» уже вышел из кризиса?
— Ну, если мы проиграем пару матчей, то он вернется. Но это хоккей. Я заметил, что в России всё очень изменчиво, в отличие от Северной Америки. Там можно проиграть три матча подряд, и никто не будет сильно паниковать, а здесь проиграешь три подряд — и все плохо. Потом выигрываешь пару матчей, и все снова в порядке. Потом опять пару проигрываешь, и все начинают паниковать. Здесь немного другое мышление, и в этом нет ничего плохого, это совершенно нормально.
— Один русский поэт писал: «Умом Россию не понять».
— Культура в России классная, отличается от Америки. Мне нравится, что Россия — это Россия. У вас есть своя культура, и вы ее придерживаетесь. А мы в Америке подстраиваем свою культуру под всех остальных. У нас были времена, когда важен кто угодно, но не американцы или канадцы. В этом нет ничего плохого, просто другой менталитет. Вы в России как бы говорите: «Россия вот такая, и мы не будем меняться ради кого бы то ни было. Это наша культура, принимайте нас как есть». В Америке и Канаде по-другому, мы готовы менять свою культуру, готовы менять все в угоду всем остальным.
Напомним, что 28 декабря пройдет пресс-конференция руководства «Авангарда» по итогам перестройки, председатель Совета директоров клуба Евгений Кожевников подробно расскажет о масштабной трансферной кампании и ответит на вопросы журналистов.