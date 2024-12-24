На подъездах к мосту у Телецентра снова изменится схема движения транспорта

Posted 24 декабря, 13:54
Published 24 декабря, 13:54
Modified 24 декабря, 13:58
Updated 24 декабря, 13:58
Сегодня в Омске прошла встреча мэра Сергея Шелеста со специалистами департамента транспорта, Госавтоинспекции и работниками дорожно-строительной отрасли. Главной темой для обсуждения стала ситуация на проспекте Мира после перекрытия моста им. 60-летия ВЛКСМ.
«Проанализировав обстановку, а также поступившие обращения омичей, ранее принятое решение о запрете разворота в районе автодорожного института оставляем в силе, однако левый поворот на ул. 70 лет СибАДИ будет разрешен», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.
Изменение начнет работать с 27 декабря, на участке скоро установят дорожный знак «Разворот запрещен».
Напомним, что сегодня из-за перекрытия моста в пробках снова погряз проспект Мира, также «бордовыми» на онлайн-картах стали улица Заозерная и многие дороги центральной части города.