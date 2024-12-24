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Posted 24 декабря, 13:54

Published 24 декабря, 13:54

Modified 24 декабря, 13:58

Updated 24 декабря, 13:58

На подъездах к мосту у Телецентра снова изменится схема движения транспорта

На подъездах к мосту у Телецентра снова изменится схема движения транспорта

24 декабря 2024, 13:54
Фото: 1MI.
Теперь омичи смогут поворачивать налево на улице 70 лет СибАДИ.

Сегодня в Омске прошла встреча мэра Сергея Шелеста со специалистами департамента транспорта, Госавтоинспекции и работниками дорожно-строительной отрасли. Главной темой для обсуждения стала ситуация на проспекте Мира после перекрытия моста им. 60-летия ВЛКСМ.

«Проанализировав обстановку, а также поступившие обращения омичей, ранее принятое решение о запрете разворота в районе автодорожного института оставляем в силе, однако левый поворот на ул. 70 лет СибАДИ будет разрешен», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Изменение начнет работать с 27 декабря, на участке скоро установят дорожный знак «Разворот запрещен».

Напомним, что сегодня из-за перекрытия моста в пробках снова погряз проспект Мира, также «бордовыми» на онлайн-картах стали улица Заозерная и многие дороги центральной части города.

В Омске у Телецентра вновь изменится схема движения
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#Анастасия Баянова#Пробки#Ремонт#Омск#Омская область#Ремонт дорог#Мост#Капитальный ремонт#Мост 60-летия BЛКСМ#Новости#Мост у телецентра
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