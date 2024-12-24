На подъездах к мосту у Телецентра снова изменится схема движения транспорта

Сегодня в Омске прошла встреча мэра Сергея Шелеста со специалистами департамента транспорта, Госавтоинспекции и работниками дорожно-строительной отрасли. Главной темой для обсуждения стала ситуация на проспекте Мира после перекрытия моста им. 60-летия ВЛКСМ.