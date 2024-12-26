Реверсивное движение на мосту у Телецентра: как и когда это будет работать

Posted 26 декабря, 03:23
Published 26 декабря, 03:23
Modified 26 декабря, 03:41
Updated 26 декабря, 03:41
В Омске с начала 2025 года на мосту имени 60-летия ВЛКСМ, расположенном у Телецентра, запустят реверсивное движение. О новой схеме организации движения рассказал директор департамента транспорта омской мэрии Вадим Кормилец в интервью ГТРК «Иртыш».
По словам Хоценко, все работы идут по графику. В ходе обсуждения с подрядчиком и мэрией города был рассмотрен текущий дорожный трафик, и принято решение о введении реверсивного движения уже с 9 января.
График работы реверса
Согласно плану, движение будет организовано следующим образом:
Как это будет работать
Управлять реверсивным движением будет специальный дорожный контроллер, а не человек. Он будет автоматически включать нужный режим движения в зависимости от времени суток. Программ заложено несколько, чтобы гибко реагировать на транспортную нагрузку.
Зачем это нужно
Реверсивное движение станет временным решением до завершения ремонта моста. Оно должно помочь справиться с растущим транспортным потоком и снизить заторы, особенно в часы пик.
Когда водители привыкнут
Учитывая, что реверсивное движение стартует после новогодних праздников, у омичей будет время адаптироваться к новой схеме.