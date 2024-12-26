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Posted 26 декабря, 03:23

Published 26 декабря, 03:23

Modified 26 декабря, 03:41

Updated 26 декабря, 03:41

Принято решение о введении реверсивного движения уже с 9 января

Реверсивное движение на мосту у Телецентра: как и когда это будет работать

26 декабря 2024, 03:23
Фото: 1MI. Принято решение о введении реверсивного движения уже с 9 января

В Омске с 9 января на мосту у Телецентра запустят реверсивное движение

Новый порядок будет регулировать транспортные потоки в часы пик.

В Омске с начала 2025 года на мосту имени 60-летия ВЛКСМ, расположенном у Телецентра, запустят реверсивное движение. О новой схеме организации движения рассказал директор департамента транспорта омской мэрии Вадим Кормилец в интервью ГТРК «Иртыш».

По словам Хоценко, все работы идут по графику. В ходе обсуждения с подрядчиком и мэрией города был рассмотрен текущий дорожный трафик, и принято решение о введении реверсивного движения уже с 9 января.

График работы реверса

Согласно плану, движение будет организовано следующим образом:

  • Утром с 6:00 до 9:00: приоритет будет отдан транспорту, движущемуся с левого берега Иртыша на правый. Для этого откроют две полосы в направлении центра города.
  • Вечером с 16:00 до 22:00: две полосы будут направлены в обратную сторону — с правого берега на Левобережье.
  • В промежутках и ночью: реверс будет переключаться каждый час, чтобы равномерно распределить потоки транспорта и поддерживать деловую активность в городе.

Как это будет работать

Управлять реверсивным движением будет специальный дорожный контроллер, а не человек. Он будет автоматически включать нужный режим движения в зависимости от времени суток. Программ заложено несколько, чтобы гибко реагировать на транспортную нагрузку.

Зачем это нужно

Реверсивное движение станет временным решением до завершения ремонта моста. Оно должно помочь справиться с растущим транспортным потоком и снизить заторы, особенно в часы пик.

Когда водители привыкнут

Учитывая, что реверсивное движение стартует после новогодних праздников, у омичей будет время адаптироваться к новой схеме.

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#Диана Рязанцева#Транспорт#Пробки#Омск#Департамент транспорта#Новости#Вадим Кормилец#Мост имени 60-летия ВЛКСМ#ГТРК Иртыш#Телецентр#Реверсивное движение
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