Угон не удался: в Омске таксист спасся от пассажира с ножом

Омская полиция сообщает, что ночью поступило сообщение от 24-летнего таксиста об угоне его автомобиля — Nissan Wingroad. Как выяснили правоохранители, таксист приехал по вызову на улицу Светловскую. Во время поездки пассажир вел себя агрессивно. Таксист заметил у клиента перочинный нож, что напугало его, и он решил выйти из машины.