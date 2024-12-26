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Posted 26 декабря, 05:32

Published 26 декабря, 05:32

Modified 26 декабря, 05:34

Updated 26 декабря, 05:34

Во время поездки пассажир вел себя агрессивно

Угон не удался: в Омске таксист спасся от пассажира с ножом

26 декабря 2024, 05:32
Фото: 1MI. Во время поездки пассажир вел себя агрессивно

В Омске таксист стал жертвой угонщика с ножом

Нападавший омич уже имел судимость за разбой и тяжкие телесные повреждения, которые привели к смерти человека.

Омская полиция сообщает, что ночью поступило сообщение от 24-летнего таксиста об угоне его автомобиля — Nissan Wingroad. Как выяснили правоохранители, таксист приехал по вызову на улицу Светловскую. Во время поездки пассажир вел себя агрессивно. Таксист заметил у клиента перочинный нож, что напугало его, и он решил выйти из машины.

Пассажир, угрожая водителю, пересел за руль, но не смог справиться с управлением и въехал в сугроб. После этого он покинул автомобиль и скрылся с места происшествия.

Нападавшим оказался 32-летний омич
Нападавшим оказался 32-летний омич. Фото: Омская полиция

Оперативники быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Центрального округа Омска. При задержании у него был найден еще один нож — кухонный. Злоумышленник пояснил, что часто берет с собой ножи для самообороны.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (угон). Согласно статье, за это преступление предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы. Ранее омич уже имел судимость за разбой и тяжкие телесные повреждения, которые привели к смерти человека.

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#Диана Рязанцева#Преступление#Полиция#Омск#Угон#Уголовное дело#Нож#Таксист#Агрессия
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