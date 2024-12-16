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Posted 16 декабря, 08:24

Published 16 декабря, 08:24

Modified 16 декабря, 08:29

Updated 16 декабря, 08:29

В Омске присяжные признали виновным дворника, который убил случайного прохожего

В Омске присяжные признали виновным дворника, который убил случайного прохожего

16 декабря 2024, 08:24
Фото: 1MI.
В ходе конфликта мужчина нанес ножевое ранение, которое привело к смерти мужчины.

Прокуратура Омской области сообщает, что в Ленинском районном суде присяжные заседатели признали виновным 45-летнего мужчину, который работал дворником в торговом центре «Мир» по улице Воровского, 1​ Красной Звезды 1-я, 27. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

На одежде дворника нашли кровь погибшего, а нож был обнаружен в подсобном помещении. Несмотря на это, подсудимый не признал свою вину, утверждая, что кровь случайно оказалась на его одежде. Однако присяжные признали собранные доказательства достаточными для обвинительного вердикта. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 25 сентября 2022 года около 6 утра мужчина, работая во дворе, поссорился с прохожим, когда попросил его отойти, чтобы подмести территорию. В ходе конфликта дворник ударил незнакомца ножом в живот. От полученных травм прохожий умер.

Не дал подмести. В Омске дворник ударил ножом в живот случайного прохожего
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#Диана Рязанцева#Происшествия#Омск#Прокуратура#Суд#Убийство#Торговый центр#Нож#Кровь
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