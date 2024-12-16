В Омске присяжные признали виновным дворника, который убил случайного прохожего

На одежде дворника нашли кровь погибшего, а нож был обнаружен в подсобном помещении. Несмотря на это, подсудимый не признал свою вину, утверждая, что кровь случайно оказалась на его одежде. Однако присяжные признали собранные доказательства достаточными для обвинительного вердикта. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.