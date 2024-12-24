«С какой стати?»: омичку возмутил сильно подорожавший проезд в маршрутке

Напомним, что с 20 декабря в Омске действуют новые тарифы на маршруты, которые обслуживают частные перевозчики. Так, при безналичной оплате (с использованием карты «Омка») для граждан поездка стоит 45 рублей, для студентов, школьников и пенсионеров — 40 рублей. А при наличной оплате стоимость проезда для всех категорий пассажиров составляет 45 рублей.