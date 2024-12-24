«С какой стати?»: омичку возмутил сильно подорожавший проезд в маршрутке

Posted 24 декабря, 02:55
Published 24 декабря, 02:55
Modified 24 декабря, 02:55
Updated 24 декабря, 02:55
Жительница Омска столкнулась с неожиданно высокой стоимостью проезда в маршрутке. По ее словам, утренняя поездка от остановки «Оазис» до СибАДИ на маршрутке №922 обошлась ей в 65 рублей, что вызвало удивление и возмущение. Жалоба появилась в паблике «Аварийный Омск».
«С какой стати? Молодой водитель на вопрос женщины о стоимости начал ей хамить и сказал, что денег не вернет. Это что за беспредел такой? Самовольно устанавливать цены за проезд это нормально?» — пожаловалась омичка.
Жительница Омска указала примерный регистрационный номер маршрутки и добавила, что уже подала жалобу, хотя сомневается, что ее рассмотрят.
Пост вызвал активное обсуждение. Многие пользователи выразили поддержку женщине, но были и те, кто занял противоположную позицию.
«Нет денег — иди пешком».
Молодой водитель, видимо, впервые работает на маршруте. Начал с Дружино, а теперь решил и по городу такие же цены поставить».
«Когда денег достаточно, каждый рубль не считаешь. Когда средств в обрез, лишняя трата сразу заметна».
«Это Омск, выживай как хочешь, нет никаких обязанностей ни у кого ни перед кем».
На ситуацию отреагировало министерство транспорта Омской области.
«Мы уточним информацию у специалистов отдела транспорта и вернемся с ответом 24 декабря», — ответили в минтрансе.
Напомним, что с 20 декабря в Омске действуют новые тарифы на маршруты, которые обслуживают частные перевозчики. Так, при безналичной оплате (с использованием карты «Омка») для граждан поездка стоит 45 рублей, для студентов, школьников и пенсионеров — 40 рублей. А при наличной оплате стоимость проезда для всех категорий пассажиров составляет 45 рублей.