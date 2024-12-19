«Мы вынуждены»: на десятках маршрутов в Омске с 20 декабря подорожает проезд

Posted 19 декабря, 04:52
Published 19 декабря, 04:52
Modified 19 декабря, 09:15
Updated 19 декабря, 09:15
На последнем заседании Совета СРО «Омские перевозчики» приняли решение об увеличении стоимости проезда в маршрутных автобусах, работающих по нерегулируемым тарифам.
Так, с 20 декабря этого года стоимость проезда для пассажиров будет следующей:
Эти изменения обусловлены значительным ростом цен в последние месяцы. Партнер Совета СРО, Вячеслав Доронкин пояснил, что основной причиной повышения стало удорожание всех составляющих бизнеса частных перевозчиков: цен на топливо, запчасти, ремонт автобусов и новые транспортные средства. Также значительно увеличились лизинговые платежи и на 10% выросли налоговые отчисления, связанные с повышением заработных плат сотрудников в 2025 году. Вдобавок, для частных перевозчиков вводится новый налог на добавленную стоимость в размере от 5 до 7 процентов.
По словам Доронкина, отсутствие государственных субсидий делает повышение тарифов необходимым шагом. Без этого решение не позволит обеспечить стабильную работу общественного транспорта на маршрутах, которые обслуживают частные компании.
Среди них маршруты: № 6Н, 30, 31Н, 42, 47Н, 54, 68, 83Н, 97, 99, 117Н, 200, 222, 276, 303, 305, 307, 323, 331, 339, 344, 345, 346, 350, 359, 362, 385, 386, 392, 393, 394, 399, 409, 410, 418, 421, 425, 426, 500, 503, 511, 514.