«Мы вынуждены»: на десятках маршрутов в Омске с 20 декабря подорожает проезд

Эти изменения обусловлены значительным ростом цен в последние месяцы. Партнер Совета СРО, Вячеслав Доронкин пояснил, что основной причиной повышения стало удорожание всех составляющих бизнеса частных перевозчиков: цен на топливо, запчасти, ремонт автобусов и новые транспортные средства. Также значительно увеличились лизинговые платежи и на 10% выросли налоговые отчисления, связанные с повышением заработных плат сотрудников в 2025 году. Вдобавок, для частных перевозчиков вводится новый налог на добавленную стоимость в размере от 5 до 7 процентов.