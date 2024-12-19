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Posted 19 декабря, 04:52

Published 19 декабря, 04:52

Modified 19 декабря, 09:15

Updated 19 декабря, 09:15

Омские перевозчики анонсировали значительное изменение цен на десятках маршрутов

«Мы вынуждены»: на десятках маршрутов в Омске с 20 декабря подорожает проезд

19 декабря 2024, 04:52
Фото: 1MI.

Омские перевозчики анонсировали значительное изменение цен на десятках маршрутов

Подорожание проезда коснется общественного транспорта на маршрутах, которые обслуживают частные компании.

На последнем заседании Совета СРО «Омские перевозчики» приняли решение об увеличении стоимости проезда в маршрутных автобусах, работающих по нерегулируемым тарифам.

Так, с 20 декабря этого года стоимость проезда для пассажиров будет следующей:

  • При безналичном расчете (через карту «Омка») для граждан — 45 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров — 40 рублей;
  • За наличный расчет стоимость проезда для всех категорий пассажиров составит 45 рублей.

Эти изменения обусловлены значительным ростом цен в последние месяцы. Партнер Совета СРО, Вячеслав Доронкин пояснил, что основной причиной повышения стало удорожание всех составляющих бизнеса частных перевозчиков: цен на топливо, запчасти, ремонт автобусов и новые транспортные средства. Также значительно увеличились лизинговые платежи и на 10% выросли налоговые отчисления, связанные с повышением заработных плат сотрудников в 2025 году. Вдобавок, для частных перевозчиков вводится новый налог на добавленную стоимость в размере от 5 до 7 процентов.

По словам Доронкина, отсутствие государственных субсидий делает повышение тарифов необходимым шагом. Без этого решение не позволит обеспечить стабильную работу общественного транспорта на маршрутах, которые обслуживают частные компании.

Среди них маршруты: № 6Н, 30, 31Н, 42, 47Н, 54, 68, 83Н, 97, 99, 117Н, 200, 222, 276, 303, 305, 307, 323, 331, 339, 344, 345, 346, 350, 359, 362, 385, 386, 392, 393, 394, 399, 409, 410, 418, 421, 425, 426, 500, 503, 511, 514.

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С 25 декабря в Омске поднимется стоимость проезда на автобусах маршрута № 47Н
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#Диана Рязанцева#Опросы#Транспорт#Омск#Повышение цен#Перевозчики#Проездной билет
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