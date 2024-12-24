На этой неделе омичи будут страдать: раскрываем причину

Неутешительный прогноз сделали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ для метеозависимых людей. Уже завтра, 25 декабря, на Землю обрушится магнитная буря. По данным ученых, ее действие жители Омской области начнут ощущать на себе с 18.00. При этом продлится магнитная буря до ночи 26 декабря.