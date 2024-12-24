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Posted 24 декабря, 04:12

Published 24 декабря, 04:12

Modified 24 декабря, 04:14

Updated 24 декабря, 04:14

Магнитная буря начнется вечером 25 декабря

На этой неделе омичи будут страдать: раскрываем причину

24 декабря 2024, 04:12
Фото: Изображение Midjourney. Магнитная буря начнется вечером 25 декабря

Мощная магнитная буря обрушится на Омскую область совсем скоро

Влияние магнитной бури жители региона почувствуют уже в среду.

Неутешительный прогноз сделали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ для метеозависимых людей. Уже завтра, 25 декабря, на Землю обрушится магнитная буря. По данным ученых, ее действие жители Омской области начнут ощущать на себе с 18.00. При этом продлится магнитная буря до ночи 26 декабря.

Магнитная буря с 25 на 26 декабряМагнитная буря с 25 на 26 декабря
Магнитная буря с 25 на 26 декабря. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В неспокойные дни действия магнитной бури метеозависимые люди, напомним, могут сталкиваться с головными болями, скачками артериального давления и слабостью.

Кстати, по предварительным прогнозам ученым, в возбужденном состоянии магнитосфера также будет находиться 5, 10, 16 и 19 января.

Предварительный прогноз магнитных бурь на январьПредварительный прогноз магнитных бурь на январь
Предварительный прогноз магнитных бурь на январь. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
На Омскую область обрушится снегопад
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#Юлия Истомина#Общество#Здоровье#Омская область#Россия#Новости#Магнитная буря#Метеозависимость
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