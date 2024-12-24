На этой неделе омичи будут страдать: раскрываем причину

Posted 24 декабря, 04:12
Published 24 декабря, 04:12
Modified 24 декабря, 04:14
Updated 24 декабря, 04:14
Неутешительный прогноз сделали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ для метеозависимых людей. Уже завтра, 25 декабря, на Землю обрушится магнитная буря. По данным ученых, ее действие жители Омской области начнут ощущать на себе с 18.00. При этом продлится магнитная буря до ночи 26 декабря.
В неспокойные дни действия магнитной бури метеозависимые люди, напомним, могут сталкиваться с головными болями, скачками артериального давления и слабостью.
Кстати, по предварительным прогнозам ученым, в возбужденном состоянии магнитосфера также будет находиться 5, 10, 16 и 19 января.