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Posted 18 ноября, 06:55

Published 18 ноября, 06:55

Modified 18 ноября, 06:57

Updated 18 ноября, 06:57

Магнитные бури — чем опасны и как справиться с последствиям

«Предупрежден — значит вооружен»: как справиться с магнитными бурями

18 ноября 2024, 06:55
Фото: gorod55.ru. Магнитные бури — чем опасны и как справиться с последствиям

Омичам рассказали, как бороться с последствиями магнитных бурь

Омская область готовится к периоду нестабильности магнитосферы с 20 ноября по 14 декабря, что может вызвать кратковременные, но ощутимые магнитоактивные всплески, такие как ожидаемая магнитная буря 8 декабря.

Чтобы справиться с последствиями магнитных бурь и минимизировать их воздействие, рекомендуется следующее:

Отдых и стрессоустойчивость

В период повышенной солнечной активности важно больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций и уделять внимание полноценному сну. Эти меры помогут уменьшить вероятность возникновения головных болей, усталости и бессонницы.

Контроль здоровья

Метеозависимым людям следует регулярно проверять артериальное давление и избегать перегрузок, чтобы предотвратить риски для здоровья, такие как инсульты и инфаркты. Важно поддерживать режим питания, включающий продукты, богатые витаминами и минералами, способствующие укреплению сердечно-сосудистой системы.

Ограничение активных физических нагрузок

В дни сильных магнитных бурь желательно уменьшить физическую активность, особенно если вы замечаете ухудшение самочувствия или повышенную усталость.

Использование гаджетов с ограничениями

Избегайте длительного использования мобильных телефонов и других электронных устройств в период сильных магнитных бурь, так как это может усилить неприятные ощущения, такие как головная боль или раздражительность.

Применяя эти рекомендации, можно значительно снизить влияние магнитных бурь на здоровье и повседневное самочувствие.

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#Ольга Акамова#Омск#Омская область#Предупреждение#Новости#Вооружение#Магнитные бури
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