Омские общественные туалеты признали одними из самых дорогих в Сибири

Аналитики Росстата рассказали, в каких регионах Сибири самые дорогие платные общественные туалеты. Первое место в списке заняла Томская область, где местным жителям приходится отдавать за посещение уборной 28,29 рублей. Далее — Новосибирская область, там поход в общественный туалет обойдется 23,36 рубля.