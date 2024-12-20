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Posted 20 декабря, 14:34

Published 20 декабря, 14:34

Modified 20 декабря, 14:37

Updated 20 декабря, 14:37

Омские общественные туалеты признали одними из самых дорогих в Сибири

Омские общественные туалеты признали одними из самых дорогих в Сибири

20 декабря 2024, 14:34
Фото: 1MI.
За одно посещение омичам приходится отдавать в среднем 22,67 рубля.

Аналитики Росстата рассказали, в каких регионах Сибири самые дорогие платные общественные туалеты. Первое место в списке заняла Томская область, где местным жителям приходится отдавать за посещение уборной 28,29 рублей. Далее — Новосибирская область, там поход в общественный туалет обойдется 23,36 рубля.

Омская область оказалась на третьем месте рейтинга. Жителям региона необходимо заплатить 22,67 рубля, чтобы воспользоваться платным туалетом.

Самые дешевые уборные же оказались в Республике Хакасия, где за посещение платного общественного туалета нужно платить в среднем 14,31 рублей.

Напомним, что недавно Город55 рассказывал о самых дешевых квартирах, которые сдаются в Омске.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Туалет#Общественный туалет
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