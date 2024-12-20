Омские общественные туалеты признали одними из самых дорогих в Сибири

Posted 20 декабря, 14:34
Published 20 декабря, 14:34
Modified 20 декабря, 14:37
Updated 20 декабря, 14:37
Аналитики Росстата рассказали, в каких регионах Сибири самые дорогие платные общественные туалеты. Первое место в списке заняла Томская область, где местным жителям приходится отдавать за посещение уборной 28,29 рублей. Далее — Новосибирская область, там поход в общественный туалет обойдется 23,36 рубля.
Омская область оказалась на третьем месте рейтинга. Жителям региона необходимо заплатить 22,67 рубля, чтобы воспользоваться платным туалетом.
Самые дешевые уборные же оказались в Республике Хакасия, где за посещение платного общественного туалета нужно платить в среднем 14,31 рублей.
Напомним, что недавно Город55 рассказывал о самых дешевых квартирах, которые сдаются в Омске.