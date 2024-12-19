Умерла от травм: омич на глазах у детей выбросил с балкона пожилую собаку

О произошедшем дети сообщили своим родителям, а те уже обратились в полицию и к волонтерам. Во время разбирательств выяснилось, что пожилую собаку по кличке Найда выкинул 48-летний пьяный омич. После этого он поинтересовался у детей, жива ли собака, и забрал покалеченное животное обратно к себе домой. Травмы стали для собаки смертельными. Ее тело омич закопал в лесополосе.