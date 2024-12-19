Умерла от травм: омич на глазах у детей выбросил с балкона пожилую собаку

Posted 19 декабря, 08:46
Published 19 декабря, 08:46
Modified 19 декабря, 08:48
Updated 19 декабря, 08:48
В Ленинском округе Омска произошел ужасный случай, свидетелями которого стали двое детей — 10-летний мальчик и 12-летняя девочка. В момент, когда они играли на улице у дома на Маргелова, с балкона второго этажа кто-то выкинул собаку.
О произошедшем дети сообщили своим родителям, а те уже обратились в полицию и к волонтерам. Во время разбирательств выяснилось, что пожилую собаку по кличке Найда выкинул 48-летний пьяный омич. После этого он поинтересовался у детей, жива ли собака, и забрал покалеченное животное обратно к себе домой. Травмы стали для собаки смертельными. Ее тело омич закопал в лесополосе.
«В дальнейшем тело было эксгумировано и направлено на экспертизу. Согласно заключению ветеринарной экспертизы, полученные при падении травмы и стали причиной смерти животного», — отметили в пресс-службе полиции.
В отношении хозяина собаки возбудили уголовное дело.
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