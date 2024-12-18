Омская епархия одобрила проект благоустройства у кинотеатра «Маяковский»

Некоторые деревья все же придется снести, таких оказалось 31, 19 из них аварийные. Взамен по периметру кинотеатра высадят 225 деревьев (среди них ели, дубы, сосна горная, абрикосы, клены остролистные), более 1000 декоративных кустарников, многолетних цветов и уложат рулонный газон. Кроме того, компания пообещала вернуть в бюджет города восстановительную стоимость деревьев, то есть более 320 тысяч рублей.