Омская епархия одобрила проект благоустройства у кинотеатра «Маяковский»

Posted 18 декабря, 11:38
Published 18 декабря, 11:38
Modified 18 декабря, 11:41
Updated 18 декабря, 11:41
Сегодня в Омске прошло заседание «зеленой» комиссии, на котором рассмотрели обращение ООО «Торговая фирма „Омь“, именно она будет заниматься благоустройством территории перед кинотеатром „Маяковский“. Собственники здания хотят сделать вокруг него современное комфортное пространство и при этом максимально сохранить зеленые насаждения.
Некоторые деревья все же придется снести, таких оказалось 31, 19 из них аварийные. Взамен по периметру кинотеатра высадят 225 деревьев (среди них ели, дубы, сосна горная, абрикосы, клены остролистные), более 1000 декоративных кустарников, многолетних цветов и уложат рулонный газон. Кроме того, компания пообещала вернуть в бюджет города восстановительную стоимость деревьев, то есть более 320 тысяч рублей.
«Стоит отметить, что проект благоустройства у КДЦ Маяковский был предварительно согласован с Омской Епархией», — добавили в мэрии Омска.
Согласно концепции, на территории проведут монтаж освещения, установят скамейки, световые качели, столы для настольных игр, а также лежаки и разные игровые формы.