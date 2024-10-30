На уровень выше: жилой комплекс Пушкина 77 получил проект благоустройства

Posted 30 октября, 03:25
Published 30 октября, 03:25
Modified 30 октября, 03:29
Updated 30 октября, 03:29
«Специализированный застройщик Пушкина 77», входящий в структуру регионального девелопера newton, продолжает строительство нового жилого района в границах улиц Пушкина — Жукова — Масленникова. Архитектурное бюро Pergaev разработало проект благоустройства этого жилого комплекса. Главной целью авторов было продолжить идею многоуровневой архитектуры, заложенную уже в основной концепции.
Напомним: ЖК Пушкина 77 — это двухсекционный 15-этажный дом с подземным паркингом на 158 квартир. Инфраструктура дома, продуманные планировки, архитектурная концепция привнесут на рынок Омска новые стандарты недвижимости бизнес-класса. Проект реализован архитектурным бюро DNG ag из Москвы, причем его концепция созвучна окружающей архитектуре, в то же время освежая восприятие городского пространства. Одна из ее особенностей — каскадная структура фасадов, которая дарит воздушность общему облику здания и позволяет воплотить в жизнь современные решения по планировке квартир.
Авторы проекта благоустройства отталкивались в своей работе от общего слогана проекта — «На уровень выше». Согласно их задумкам, на приватной закрытой территории должно быть много зелени, детские и спортивные площадки должны соседствовать с зонами спокойного отдыха, где разместятся гамаки и пергола.
Входная группа поможет даже издали увидеть вход во двор.
Двор планируется замостить цельным полотном, которое будет прерываться в местах входа. Разнообразить ограждение поможет девичий виноград с установленной подсветкой.
На плитке появятся узоры в виде лабиринтов и «классиков», на основе которых дети смогут придумывать свои игры.
Вечерами будет появляться акцентная подсветка, которая сделает атмосферу более теплой. В такое время будет особенно приятно качаться в гамаке в зоне тихого отдыха.
Между двумя секциями дома появится терраса, на которой можно будет покачаться на качелях или просто посидеть и полюбоваться городом. Здесь появится арт-объект в виде 2 семерок, который должен стать символом нового жилого комплекса.
Частные террасы будут скрыты за густой зеленью, так что резиденты смогут сохранять на отдыхе свою приватность.
Выбрать квартиру можно на сайте newton.ru или узнать подробности в отделе продаж по телефону 8 800 770 00 00
Застройщик ООО «СЗ Пушкина 77». Проектная декларация на наш. дом.рф. 214-ФЗ (договор долевого участия). Не оферта. newton — ньютон. new — новый. Финансирование строительства АО «Банк ДОМ.РФ»