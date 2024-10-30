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Posted 30 октября, 03:25

Published 30 октября, 03:25

Modified 30 октября, 03:29

Updated 30 октября, 03:29

Жилой комплекс Пушкина 77

На уровень выше: жилой комплекс Пушкина 77 получил проект благоустройства

30 октября 2024, 03:25
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Новый жилый комплекс обещает своим резидентам уютную атмосферу и приватность.

«Специализированный застройщик Пушкина 77», входящий в структуру регионального девелопера newton, продолжает строительство нового жилого района в границах улиц Пушкина — Жукова — Масленникова. Архитектурное бюро Pergaev разработало проект благоустройства этого жилого комплекса. Главной целью авторов было продолжить идею многоуровневой архитектуры, заложенную уже в основной концепции.

Напомним: ЖК Пушкина 77 — это двухсекционный 15-этажный дом с подземным паркингом на 158 квартир. Инфраструктура дома, продуманные планировки, архитектурная концепция привнесут на рынок Омска новые стандарты недвижимости бизнес-класса. Проект реализован архитектурным бюро DNG ag из Москвы, причем его концепция созвучна окружающей архитектуре, в то же время освежая восприятие городского пространства. Одна из ее особенностей — каскадная структура фасадов, которая дарит воздушность общему облику здания и позволяет воплотить в жизнь современные решения по планировке квартир.

Внутренний двор Пушкина 77Внутренний двор Пушкина 77
Внутренний двор Пушкина 77

Авторы проекта благоустройства отталкивались в своей работе от общего слогана проекта — «На уровень выше». Согласно их задумкам, на приватной закрытой территории должно быть много зелени, детские и спортивные площадки должны соседствовать с зонами спокойного отдыха, где разместятся гамаки и пергола.

Входная группа поможет даже издали увидеть вход во двор.

Входная группа Пушкина 77Входная группа Пушкина 77
Входная группа Пушкина 77

Двор планируется замостить цельным полотном, которое будет прерываться в местах входа. Разнообразить ограждение поможет девичий виноград с установленной подсветкой.

Внутренний двор Пушкина 77Внутренний двор Пушкина 77
Внутренний двор Пушкина 77

На плитке появятся узоры в виде лабиринтов и «классиков», на основе которых дети смогут придумывать свои игры.

Внутренний двор Пушкина 77Внутренний двор Пушкина 77
Внутренний двор Пушкина 77

Вечерами будет появляться акцентная подсветка, которая сделает атмосферу более теплой. В такое время будет особенно приятно качаться в гамаке в зоне тихого отдыха.

Вечерняя подсветка во дворе Пушкина 77Вечерняя подсветка во дворе Пушкина 77
Вечерняя подсветка во дворе Пушкина 77

Между двумя секциями дома появится терраса, на которой можно будет покачаться на качелях или просто посидеть и полюбоваться городом. Здесь появится арт-объект в виде 2 семерок, который должен стать символом нового жилого комплекса.

Терраса Пушкина 77Терраса Пушкина 77
Терраса Пушкина 77

Частные террасы будут скрыты за густой зеленью, так что резиденты смогут сохранять на отдыхе свою приватность.

Частная терраса Пушкина 77Частная терраса Пушкина 77
Частная терраса Пушкина 77

Выбрать квартиру можно на сайте newton.ru или узнать подробности в отделе продаж по телефону 8 800 770 00 00

Застройщик ООО «СЗ Пушкина 77». Проектная декларация на наш. дом.рф. 214-ФЗ (договор долевого участия). Не оферта. newton — ньютон. new — новый. Финансирование строительства АО «Банк ДОМ.РФ»

На уровень выше: подробности о новом жилом комплексе в центре Омска
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#Николай Эйхвальд#Омск#Благоустройство#Новости#Пушкина 77
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