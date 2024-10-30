На уровень выше: жилой комплекс Пушкина 77 получил проект благоустройства

Напомним: ЖК Пушкина 77 — это двухсекционный 15-этажный дом с подземным паркингом на 158 квартир. Инфраструктура дома, продуманные планировки, архитектурная концепция привнесут на рынок Омска новые стандарты недвижимости бизнес-класса. Проект реализован архитектурным бюро DNG ag из Москвы, причем его концепция созвучна окружающей архитектуре, в то же время освежая восприятие городского пространства. Одна из ее особенностей — каскадная структура фасадов, которая дарит воздушность общему облику здания и позволяет воплотить в жизнь современные решения по планировке квартир.