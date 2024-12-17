Омский НПЗ стал примером социальной эффективности на демографическом форуме

Posted 17 декабря, 10:10
Published 17 декабря, 10:10
Modified 17 декабря, 10:10
Updated 17 декабря, 10:10
На восьмом Всероссийском демографическом форуме в Красноярске высоко оценили социальную поддержку сотрудников Омского НПЗ. Форум собрал более 650 участников, включая представителей общественных организаций, бизнеса и науки. Эксперты отметили комплексный подход предприятия к улучшению качества жизни работников и их семей.
На ОНПЗ действует система материальной поддержки для сотрудников с детьми: выплаты при рождении ребенка, помощь многодетным семьям, путевки в детские лагеря, санаторное лечение и отдых для детей и родителей. Уже более 20 лет на базе санатория имени Карбышева проводится праздник «День семьи», который направлен на укрепление семейных ценностей и преемственности поколений.
Как надежный работодатель, Омский НПЗ обеспечивает высокие социальные гарантии для своих работников и способствует экономическому развитию региона. В этом году завод стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Жюри конкурса особо отметило программу «Здоровье и благополучие», реализуемую с 2021 года.
Министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская подчеркнула важность поддержки работодателей для сотрудников с детьми. Она отметила, что рекомендации по поддержке работников с семейными обязанностями были приняты в Омской области в рамках Года семьи и теперь закреплены в 1100 коллективных договорах региона.
Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский добавил, что компания продолжает системно работать в области социальной поддержки, охватывая все сферы благополучия сотрудников, от медицины до образования и спорта.
«Один из приоритетов социальной политики предприятия — поддержка молодых и многодетных родителей, укрепление семейных ценностей», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Особое внимание ОНПЗ уделяет поддержке молодых и многодетных семей, что помогает создавать сплоченную команду.