Омский НПЗ стал примером социальной эффективности на демографическом форуме

На ОНПЗ действует система материальной поддержки для сотрудников с детьми: выплаты при рождении ребенка, помощь многодетным семьям, путевки в детские лагеря, санаторное лечение и отдых для детей и родителей. Уже более 20 лет на базе санатория имени Карбышева проводится праздник «День семьи», который направлен на укрепление семейных ценностей и преемственности поколений.