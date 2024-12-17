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Posted 17 декабря, 10:10

Published 17 декабря, 10:10

Modified 17 декабря, 10:10

Updated 17 декабря, 10:10

Омский НПЗ стал примером социальной эффективности на демографическом форуме

Омский НПЗ стал примером социальной эффективности на демографическом форуме

17 декабря 2024, 10:10
Фото: Римма Злацовская.
Эксперты отметили комплексный подход Омского НПЗ к поддержке своих сотрудников, включая помощь многодетным семьям, программу оздоровления и укрепления семейных ценностей

На восьмом Всероссийском демографическом форуме в Красноярске высоко оценили социальную поддержку сотрудников Омского НПЗ. Форум собрал более 650 участников, включая представителей общественных организаций, бизнеса и науки. Эксперты отметили комплексный подход предприятия к улучшению качества жизни работников и их семей.

На ОНПЗ действует система материальной поддержки для сотрудников с детьми: выплаты при рождении ребенка, помощь многодетным семьям, путевки в детские лагеря, санаторное лечение и отдых для детей и родителей. Уже более 20 лет на базе санатория имени Карбышева проводится праздник «День семьи», который направлен на укрепление семейных ценностей и преемственности поколений.

Как надежный работодатель, Омский НПЗ обеспечивает высокие социальные гарантии для своих работников и способствует экономическому развитию региона. В этом году завод стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Жюри конкурса особо отметило программу «Здоровье и благополучие», реализуемую с 2021 года.

Министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская подчеркнула важность поддержки работодателей для сотрудников с детьми. Она отметила, что рекомендации по поддержке работников с семейными обязанностями были приняты в Омской области в рамках Года семьи и теперь закреплены в 1100 коллективных договорах региона.

Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский добавил, что компания продолжает системно работать в области социальной поддержки, охватывая все сферы благополучия сотрудников, от медицины до образования и спорта.

«Один из приоритетов социальной политики предприятия — поддержка молодых и многодетных родителей, укрепление семейных ценностей», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Особое внимание ОНПЗ уделяет поддержке молодых и многодетных семей, что помогает создавать сплоченную команду.

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#Диана Рязанцева#Образование#Омск#Многодетные семьи#Омский НПЗ#Молодые родители#Работники#Экономическое развитие#Министр труда и социального развития#Социальная поддержка#Год семьи#Демографический форум#Семьи#Поддержка сотрудников с детьми
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