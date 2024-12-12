В Омске при поддержке ОНПЗ прошел кейс-чемпионат «PRO нефть» для старшеклассников

В ОмГТУ состоялся турнир «PRO нефть» для старшеклассников, организованный Омским НПЗ. В этом году в мероприятии приняли участие 92 ученика из 23 образовательных учреждений региона. В течение недели школьники посещали лекции по нефтепереработке и участвовали в практических занятиях. Там они решали производственные задачи и учились работать в команде. Задания оценивали молодые специалисты ОНПЗ, которые недавно окончили вуз.