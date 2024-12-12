В Омске при поддержке ОНПЗ прошел кейс-чемпионат «PRO нефть» для старшеклассников

Posted 12 декабря, 10:56
Published 12 декабря, 10:56
Modified 12 декабря, 10:59
Updated 12 декабря, 10:59
В ОмГТУ состоялся турнир «PRO нефть» для старшеклассников, организованный Омским НПЗ. В этом году в мероприятии приняли участие 92 ученика из 23 образовательных учреждений региона. В течение недели школьники посещали лекции по нефтепереработке и участвовали в практических занятиях. Там они решали производственные задачи и учились работать в команде. Задания оценивали молодые специалисты ОНПЗ, которые недавно окончили вуз.
Победителем чемпионата стала команда лицея №145. Участники получили ценные призы, включая дипломы, дающие приоритет при поступлении на целевые места на базовую кафедру «Газпром нефти». В тройку лидеров также вошли многопрофильный образовательный центр №117 и лицей №92. С этого года кейс-чемпионат проводится и для студентов колледжей. Турнир является частью программы «Школа — ссуз — вуз — ОНПЗ», направленной на раннюю профориентацию.
Победителем стала команда лицея № 145. Участники получили ценные призы, среди которых дипломы, дающие приоритетное право при отборе на целевые места при поступлении на базовую кафедру «Газпром нефти».
И. о. ректора Омского государственного технического университета Павел Корчагин подчеркнул практическую направленность чемпионата, которая помогает школьникам приобрести полезные знания и опыт командной работы.
«Школьники с удовольствием принимают участие в турнире, приобретают новые знания и получают опыт командной работы. Это точно пригодится им при поступлении на базовую кафедру „Газпром нефти“», — прокомментировал Павел Корчагин.
Генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский рассказал, что компания разработала многоступенчатую программу для подготовки кадров и работы с одаренными учениками. В будущем лучшие из них получат работу на Омском НПЗ.
«Уже со старших классов ведется работа с одаренными учениками в рамках программы „Школа — ссуз — вуз — ОНПЗ“. Дети учатся решать производственные задачи, готовят научные и инженерные проекты», — прокомментировал генеральный директор ОНПЗ.
Отметим, что программа «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ» реализуется совместно с 13 учебными заведениями города Омска и охватывает более 800 школьников ежегодно. В рамках программы проводятся профориентационные тренинги, научно-технические конференции, олимпиады и другие мероприятия, направленные на подготовку будущих специалистов в нефтехимической отрасли.