Смертельный удар колуном. В Омской области арестовали подозреваемого в убийстве

Posted 19 ноября, 11:38
Published 19 ноября, 11:38
Modified 19 ноября, 11:40
Updated 19 ноября, 11:40
В Омской области началось расследование по делу об убийстве, в котором обвиняется местный житель. Следком по Омской области возбудил уголовное дело, связанное с нанесением тяжких телесных повреждений, приведших к смерти человека.
Согласно предварительным данным, трагедия случилась 10 ноября в селе Андреевка. В тот день 40-летний мужчина, ранее имевший проблемы с законом, находился в компании своего 49-летнего знакомого. Во время совместного употребления алкоголя между ними возник конфликт, который перерос в агрессию. В ходе ссоры подозреваемый схватил колун и ударил им своего собутыльника по голове. После инцидента он вызвал скорую помощь, однако пострадавший отказался от госпитализации и вскоре скончался.
Информация о происшествии поступила в полицию от другого знакомого погибшего, который обеспокоился отсутствием связи с ним. В результате проверки фактов подозреваемого арестовали.
Напомним, что ранее погиб 36-летний мужчина. Подозреваемой является его 45-летняя сожительница, с которой у него возник конфликт во время употребления алкоголя.