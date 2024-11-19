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Posted 19 ноября, 11:38

Published 19 ноября, 11:38

Modified 19 ноября, 11:40

Updated 19 ноября, 11:40

В Омской области расследуют убийство, совершенное во время пьяной ссоры

Смертельный удар колуном. В Омской области арестовали подозреваемого в убийстве

19 ноября 2024, 11:38
Фото: Изображение Midjourney.

В Омской области расследуют убийство, совершенное во время пьяной ссоры

Следком возбудил уголовное дело по факту убийства: местный житель обвиняется в нанесении смертельных травм своему знакомому во время конфликта, возникшего на почве совместного употребления алкоголя.

В Омской области началось расследование по делу об убийстве, в котором обвиняется местный житель. Следком по Омской области возбудил уголовное дело, связанное с нанесением тяжких телесных повреждений, приведших к смерти человека.

Согласно предварительным данным, трагедия случилась 10 ноября в селе Андреевка. В тот день 40-летний мужчина, ранее имевший проблемы с законом, находился в компании своего 49-летнего знакомого. Во время совместного употребления алкоголя между ними возник конфликт, который перерос в агрессию. В ходе ссоры подозреваемый схватил колун и ударил им своего собутыльника по голове. После инцидента он вызвал скорую помощь, однако пострадавший отказался от госпитализации и вскоре скончался.

Информация о происшествии поступила в полицию от другого знакомого погибшего, который обеспокоился отсутствием связи с ним. В результате проверки фактов подозреваемого арестовали.

Напомним, что ранее погиб 36-летний мужчина. Подозреваемой является его 45-летняя сожительница, с которой у него возник конфликт во время употребления алкоголя.

Конфликт с летальным исходом. В Омске расследуют убийство 36-летнего мужчины
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#Екатерина Тараленко#Преступление#Полиция#Омск#Омская область#Суд#Следственный комитет#Убийство#Алкоголь#Расследование#Новости#Конфликт#Агрессия#Тяжкие телесные повреждения
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