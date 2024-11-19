Смертельный удар колуном. В Омской области арестовали подозреваемого в убийстве

Согласно предварительным данным, трагедия случилась 10 ноября в селе Андреевка. В тот день 40-летний мужчина, ранее имевший проблемы с законом, находился в компании своего 49-летнего знакомого. Во время совместного употребления алкоголя между ними возник конфликт, который перерос в агрессию. В ходе ссоры подозреваемый схватил колун и ударил им своего собутыльника по голове. После инцидента он вызвал скорую помощь, однако пострадавший отказался от госпитализации и вскоре скончался.