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Posted 16 декабря, 09:52

Published 16 декабря, 09:52

Modified 16 декабря, 12:15

Updated 16 декабря, 12:15

Сложный тест на знание новогодних фильмов, который пройдет не каждый омич

С легким паром! Тест о самых любимых новогодних фильмах

16 декабря 2024, 09:52
Фото: 1MI.

Сложный тест на знание новогодних фильмов, который пройдет не каждый омич

Сюжет
Праздник
До Нового года осталось совсем немного. Проверьте, насколько хорошо вы знаете легендарные кинокартины.

Город55 предлагает вспомнить любимые советские киноленты с помощью теста, состоящего из 8 каверзных вопросов.

Проверь себя!
Тест
Фото: Изображение Midjourney
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#Ольга Скворцова#Тесты#Кино#Омск#Новый год#Тест#Праздник#Традиции#Город55
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