С легким паром! Тест о самых любимых новогодних фильмах

Сложный тест на знание новогодних фильмов, который пройдет не каждый омич

Сюжет Праздник

До Нового года осталось совсем немного. Проверьте, насколько хорошо вы знаете легендарные кинокартины.

Город55 предлагает вспомнить любимые советские киноленты с помощью теста, состоящего из 8 каверзных вопросов. Проверь себя! Тест Фото: Изображение Midjourney Пройти тест Дед Мороз Омска раскрыт: кто воплотит волшебного персонажа на главном празднике Узнать подробнее