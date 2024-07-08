Экс-директор музея «Россия-Моя история» Ольга Безродная стала замминистра культуры

В министерстве культуры Омской области рассказали о двух значимых кадровых перестановках. Согласно распоряжению губернатора Виталия Хоценко, первым замминистра стала Ольга Акимова, которая занимала пост заместителя с 2017 года. Иван Шеин же, который ранее находился на должности, покинут пост по собственному желанию после 15 лет работы в министерстве.