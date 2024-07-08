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Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

В омском министерстве культуры анонсировали две громкие кадровые перестановки

Экс-директор музея «Россия-Моя история» Ольга Безродная стала замминистра культуры

8 июля 2024, 10:05
Фото: Минкульт Омской области

В омском министерстве культуры анонсировали две громкие кадровые перестановки

О кадровых перестановках рассказали в министерстве культуры Омской области, согласно распоряжению Виталия Хоценко, замминистра стала Ольга Безродная, а первым замминистра — Ольга Акимова.

В министерстве культуры Омской области рассказали о двух значимых кадровых перестановках. Согласно распоряжению губернатора Виталия Хоценко, первым замминистра стала Ольга Акимова, которая занимала пост заместителя с 2017 года. Иван Шеин же, который ранее находился на должности, покинут пост по собственному желанию после 15 лет работы в министерстве.

В обязанности Акимовой будет входить реализация нацпроекта «Культура», экономика и финансы сферы культуры всего региона, а также реализация единой государственной политики в сфере культуры на территории Омской области.

Заместителем министра культуры стала Ольга Безродная, ранее возглавлявшая исторический парк «Россия — Моя история». Она будет курировать вопросы сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия, а также взаимодействие с творческими союзами театральных деятелей, художников, музыкантов и писателей.

На посту директора исторического парка ее сменит начальник экскурсионного отдела музея Александр Тихонов, который стал финалистом регионального кадрового конкурса «Омская область. ПРОдвижение».

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