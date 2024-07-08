Экс-директор музея «Россия-Моя история» Ольга Безродная стала замминистра культуры

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В министерстве культуры Омской области рассказали о двух значимых кадровых перестановках. Согласно распоряжению губернатора Виталия Хоценко, первым замминистра стала Ольга Акимова, которая занимала пост заместителя с 2017 года. Иван Шеин же, который ранее находился на должности, покинут пост по собственному желанию после 15 лет работы в министерстве.
В обязанности Акимовой будет входить реализация нацпроекта «Культура», экономика и финансы сферы культуры всего региона, а также реализация единой государственной политики в сфере культуры на территории Омской области.
Заместителем министра культуры стала Ольга Безродная, ранее возглавлявшая исторический парк «Россия — Моя история». Она будет курировать вопросы сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия, а также взаимодействие с творческими союзами театральных деятелей, художников, музыкантов и писателей.
На посту директора исторического парка ее сменит начальник экскурсионного отдела музея Александр Тихонов, который стал финалистом регионального кадрового конкурса «Омская область. ПРОдвижение».