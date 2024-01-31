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Published Сегодня, 08:33

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Кадетский корпус на Ленина пока не эксплуатируется

Переезд неизбежен. В Омске исторический парк предложили разместить в новом месте

31 января 2024, 08:33
Фото: Город55
Кадетский корпус на Ленина пока не эксплуатируется

Омский исторический парк покинет «Континент» и переедет в новое место

В качестве одного из возможных вариантов размещения рассматривают старое здание Кадетского корпуса на Ленина.

Переезд парка «Россия — моя история» согласовали на федеральном уровне. Об этом рассказал депутат Госдумы Олег Смолин, встретившийся накануне с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Разговоры о смене местонахождения исторического парка и освобождении помещений в «Континенте», занимаемых с 2017 года, велись еще в августе прошлого года.

Пока локация, куда может переехать исторический комплекс, неизвестна. Но в качестве одного из возможных вариантов рассматривается старое здание Кадетского корпуса на Ленина.

«Пока рассматриваются разные варианты новой локации, в том числе и здание старого кадетского корпуса. Но это все на уровне обсуждения, поскольку кадетский корпус ждет экспертиза. Думаю, что это не самое плохое решение, а вполне разумное», — написал в своем телеграм-канале Смолин.

Помимо этого, музей собираются передать из минкультуры в минобразования.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о вариантах реконструкции старого Кадетского корпуса. Идей, как можно использовать пустующие здания, много: от казачьего кадетского корпуса до пансионата для девочек. Теперь, как видим, добавилась еще одна — под исторический парк. Две недели назад в Кадетском корпусе на Ленина побывал губернатор Виталий Хоценко. Он поручил подготовить документы для начала обследования кадетского корпуса.

Хоценко поручил подготовить документы для обследования омского кадетского корпуса
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#Омск#Реконструкция#Исторический парк «Россия — моя история»#Новости#Олег Смолин#Переезд#Кадетский корпус#Юлия Истомина#Виталий Хоценко
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