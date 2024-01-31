Переезд неизбежен. В Омске исторический парк предложили разместить в новом месте

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Переезд парка «Россия — моя история» согласовали на федеральном уровне. Об этом рассказал депутат Госдумы Олег Смолин, встретившийся накануне с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Разговоры о смене местонахождения исторического парка и освобождении помещений в «Континенте», занимаемых с 2017 года, велись еще в августе прошлого года.
Пока локация, куда может переехать исторический комплекс, неизвестна. Но в качестве одного из возможных вариантов рассматривается старое здание Кадетского корпуса на Ленина.
«Пока рассматриваются разные варианты новой локации, в том числе и здание старого кадетского корпуса. Но это все на уровне обсуждения, поскольку кадетский корпус ждет экспертиза. Думаю, что это не самое плохое решение, а вполне разумное», — написал в своем телеграм-канале Смолин.
Помимо этого, музей собираются передать из минкультуры в минобразования.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о вариантах реконструкции старого Кадетского корпуса. Идей, как можно использовать пустующие здания, много: от казачьего кадетского корпуса до пансионата для девочек. Теперь, как видим, добавилась еще одна — под исторический парк. Две недели назад в Кадетском корпусе на Ленина побывал губернатор Виталий Хоценко. Он поручил подготовить документы для начала обследования кадетского корпуса.