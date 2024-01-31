Переезд неизбежен. В Омске исторический парк предложили разместить в новом месте

Напомним, ранее Город55 рассказывал о вариантах реконструкции старого Кадетского корпуса. Идей, как можно использовать пустующие здания, много: от казачьего кадетского корпуса до пансионата для девочек. Теперь, как видим, добавилась еще одна — под исторический парк. Две недели назад в Кадетском корпусе на Ленина побывал губернатор Виталий Хоценко. Он поручил подготовить документы для начала обследования кадетского корпуса.