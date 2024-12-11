Новый год близко: чем отличается красная икра разных рыб и как ее правильно выбрать

Итак, о чем важно помнить при выборе красной икры. Во-первых, не стоит покупать ее с рук и в местах несанкционированной торговли. При выборе нужно внимательно читать этикетку: там должны быть указаны даты изготовления и фасовки, а также из какой рыбы изъята икра. На жестяной банке должно быть написано слово «ИКРА» и стоять дата изготовления продукта, номер завода-изготовителя, номер смены и индекс рыбной промышленности «Р». Причем надпись обязательно должна быть «выбита» изнутри. Также с 1 мая этого года все производители и импортеры икры осетровых и лососевых обязаны маркировать свою продукцию.