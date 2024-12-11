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Posted 11 декабря, 07:58

Published 11 декабря, 07:58

Modified 11 декабря, 08:00

Updated 11 декабря, 08:00

Новый год близко: чем отличается красная икра разных рыб и как ее правильно выбрать

Новый год близко: чем отличается красная икра разных рыб и как ее правильно выбрать

11 декабря 2024, 07:58
Фото: 1MI.
Икра лососевых пород рыб не только весьма ценный продукт, но и любимый новогодний деликатес многих россиян. До праздничных дней остается совсем немного, поэтому держите важную памятку.

Красная икра, как шампанское и мандарины, символ Нового года. Если осенью ее брали не очень, то к празднику продажи подскочат. Роспотребнадзор рассказал Городу55 о некоторых важных правилах при выборе красной икры.

Стоит отметить, что икра бывает пяти видов: икра форели, нерки, кижуча, горбуши, кеты. Она содержит полиненасыщенные жирные кислоты, легкоусвояемые белки, богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, D, Е, группы В, фолиевой кислотой.

Икра отличается по размеру и по вкусу. Нерка, кижуч, форель — они все мелкие. Чуть покрупнее будет горбуша, еще крупнее — кета. Самая крупная — икра чавычи. Но ее очень редко можно встретить на рынке.

Маркировка и происхождение

Итак, о чем важно помнить при выборе красной икры. Во-первых, не стоит покупать ее с рук и в местах несанкционированной торговли. При выборе нужно внимательно читать этикетку: там должны быть указаны даты изготовления и фасовки, а также из какой рыбы изъята икра. На жестяной банке должно быть написано слово «ИКРА» и стоять дата изготовления продукта, номер завода-изготовителя, номер смены и индекс рыбной промышленности «Р». Причем надпись обязательно должна быть «выбита» изнутри. Также с 1 мая этого года все производители и импортеры икры осетровых и лососевых обязаны маркировать свою продукцию.

Внешний вид

«При выборе красной икры помните, икринки натурального продукта мелкие, с ядром, не имеют пленок и трещинок. Икринки первого сорта — целые, одинакового цвета и размера и не слипшиеся. Искусственная икра имеет более плотный состав и не имеет характерной, просматриваемой сердцевины. Если вы попробуете лопнуть фальсификат — икринка не разбрызнется. Чрезмерно яркий насыщенный окрас также говорит о не натуральности или просроченности продукта», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Очень важно обращать на запах икры. Свежий деликатес должен иметь слабый, рыбный, слегка подкопченный запах. На вопрос о том, как отличить икру натуральную от искусственной дома, в Роспотребнадзоре дали краткую инструкцию.

Достаточно положить икру в горячую воду или кипяток и оценить результат. Натуральная икра слегка побелеет и опуститься на дно, а искусственно созданная растворится в воде, окрасив ее.

Фото: Роспотребнадзор

Упаковка и целостность банки

Если же вы решили купить игру в стеклянной банке или на развес, нужно оценить ее визуально. При перевороте банки с натуральными икринками они не сползают по стенкам. Икра истекающая соком, с «сдувшимися» икринками, возможно была заморожена.

«Отдайте предпочтение икре с маркировкой „ГОСТ“ (Камчатка и Сахалин) и указанием виды лососёвой рыбы. На жестяной банке выбитые выпуклые цифры. „ГОСТ“ на баночке с икрой обязывает указать вид рыбы из которой получен продукт», — добавили в Роспотребнадзоре.

Внимательно стоит осматривать и тару. Крышка не должна проминаться или быть вздутой, и баночка должна быть полностью заполнена икрой. Что касается вида самой икры, то она должна быть мелкой, однородной, с рассыпчатыми и цельными икринками. Натуральные лопаются при слабом нажатии, и если они истекают соком и выглядят «сдувшимися», то продукт, вероятно, уже размораживали. Натуральная икра или искусственная, можно определить при помощи горячей воды: первая в ней немного побелеет и опустится на дно, а вторая — растворится, окрасив воду.

Фото: 1MI

Состав

Не покупайте икру с уротропином в составе, он же пищевая добавка Е-239. При разложении в кислой среде желудка он выделяет ядовитые токсические вещества. Для икры разрешены такие консерванты, как Е-200 (сорбиновая кислота), Е-201 (сорбат натрия), Е-202 (сорбат калия), Е-203 (сорбат кальция), Е-211 (бензоат натрия), Е-212 (бензоат калия) и Е-213 (бензоат кальция).

Температура хранения

Хранить икру нужно температуре от –4 до –6. Поэтому возьмите это во внимание при покупке товара.

Фото: 1MI

Польза и вред икры

Этот деликатес обладает множеством полезных свойств. В нем содержатся омега-3 и другие полиненасыщенные жирные кислоты, которые помогают снижать уровень «плохого» холестерина. В составе икры есть кальций и фосфор — они укрепляют кости, ногти и волосы, а также селен, поддерживающий иммунную систему.

Икра богата витаминами A и E, полезными для здоровья глаз и кожи. Витамин D помогает в профилактике рахита, витамин B12 поддерживает нормальную работу нервной системы. Продукт содержит легкоусвояемые белки, важные для нормального функционирования организма.

Однако в икре присутствует и соль. В 100 граммах продукта может содержаться от 3 до 10 граммов соли, что значительно превышает суточную норму (3–5 граммов). Избыточное потребление соли может привести к отекам, нарушению обмена веществ и повышению артериального давления.

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